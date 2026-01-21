गुजरात के वेरावल से बान्द्रा टर्मिनस के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान, कहां-कहां रुकेगी?
पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए वेरावल और बांद्रा टर्मिनस के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह स्पेशल ट्रेन 25 जनवरी से फरवरी के अंत तक चलेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
पश्चिम रेलवे यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए गुजरात के वेरावल से बांद्रा टर्मिनस के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग 22 जनवरी से आरक्षण केंद्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। ट्रेन संख्या 09017 बांद्रा से चलेगी जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 09018 वेरावल से चलेगी।
25 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी
पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुल कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह गाड़ी विशेष किराए के साथ चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 09017 बान्द्रा टर्मिनस से 25 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी।
बान्द्रा टर्मिनस से टाइमिंग
यह गाड़ी हर रविवार को बान्द्रा टर्मिनस से दोपहर 14.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 08.05 बजे वेरावल पहुंचेगी।यह ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस से 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी और 22 फरवरी को चलेगी।
वेरावल से टाइमिंग
इसी तरह ट्रेन नंबर 09018 वेरावल से बान्द्रा टर्मिनस के लिए 26 जनवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। यह गाड़ी हर सोमवार को वेरावल से सुबह 11.05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन प्रातः 04.55 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन वेरावल से 26 जनवरी, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी और 23 फरवरी को चलेगी।
इन स्टेशनों पर स्टॉपेज
यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, गोंडल, राजकोट, सुरेन्द्रनगर जंक्शन, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव लेगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल डब्बे होंगे। ट्रेन नंबर 09018 और 09017 के लिए टिकटों की बुकिंग 22 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यात्री टिकटों की बुकिंग आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कर सकते हैं।
