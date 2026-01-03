Hindustan Hindi News
साबरमती से जैसलमेर आवाजाही करने वाली यह ट्रेन रहेगी आशिंक रद्द, नाम और डेट

संक्षेप:

भारतीय रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस जनवरी में दो दिन आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। यह इस ट्रेन के प्रस्थान के साथ आगमन में भी रद्दोबदल किया गया है।

Jan 03, 2026 05:45 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, अहमदाबाद
जोधपुर मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस जनवरी में दो दिन आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस 6 और 10 जनवरी को केवल पोकरण स्टेशन तक ही जाएगी यानी पोकरण से जैसलमेर के बीच यह सेवा उपलब्ध नहीं होगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस 7 और 11 जनवरी को जैसलमेर के बजाय पोकरण स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी।

ब्रिज पर काम के कारण लिया गया ब्लॉक

मंडल रेल प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस छह और 10 जनवरी को आंशिक निरस्त रहेगी। उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में राईका बाग पैलेस-जैसलमर सेक्शन में जेठा चांदन-थईरात हमीरा स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 170 और जैसलमेर-थईरात हमीरा स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 179 पर इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया है।

6 और 10 जनवरी को शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी

इसकी वजह से साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस आंशिक निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस 6 और 10 जनवरी को पोकरण स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इसलिए यह ट्रेन पोकरण और जैसलमर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 20491 जैसलमर-साबरमती एक्सप्रेस 7 और 11 जनवरी को पोकरण स्टेशन से चलेगी। इसलिए यह ट्रेन जैसलमर और पोकरण के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

राजकोट - महबूबनगर स्पेशल के फेरे बढ़ाए गए

वहीं 09575/09576 राजकोट - महबूबनगर स्पेशल ट्रेन (वीकली) के फेरे विस्तारित किए हैं। ट्रेन संख्या 09575 राजकोट - महबूबनगर स्पेशल (हर सोमवार) के फेरों को 5 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09576 महबूबनगर - राजकोट स्पेशल (प्रति मंगलवार) के फेरों को छह जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक बढ़ाया गया। ट्रेन संख्या 09575 की बुकिंग 4 जनवरी से होगी।

