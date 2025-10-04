गुजरात के पोरबंदर से आवाजाही करने वाली यह ट्रेन 2 दिन रहेगी प्रभावित, रहेगी लेट

गुजरात के पोरबंदर से आवाजाही करने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन दो दिन प्रभावित रहेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुल कुमार त्रिपाठी ने शनिवार को यह जानकारी दी। क्या है इसकी वजह? इस रिपोर्ट में जानें...

गुजरात के पोरबंदर से आवाजाही करने वाली एक ट्रेन की आवाजाही दो दिन तक प्रभावित रहने वाली है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुल कुमार त्रिपाठी ने शनिवार को कहा कि पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन ब्लॉक के कारण 8 और 9 अक्टूबर को प्रभावित रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में कोलाघाट स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम के लिए दो से 12 अक्टूबर तक विभिन्न चरणों में एनआई शेड्यूल जारी किया है।

इसके अतिरिक्त 13 अक्टूबर को 4 घंटे का पूर्ण ब्लॉक लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाएगा। इसके चलते पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल से संचालित पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन (12905) प्रभावित होगी।

8 अक्टूबर को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस (12905) अपने निर्धारित समय से 75 मिनट देरी से चलेगी। नौ अक्टूबर को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस (12905) अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से चलेगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेनों के समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।