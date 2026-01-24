Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़indian railway this train passing through gujarat will remain cancelled
गुजरात होकर आवाजाही करने वाली यह ट्रेन रहेगी रद्द, ये गाड़ियां भी प्रभावित

गुजरात होकर आवाजाही करने वाली यह ट्रेन रहेगी रद्द, ये गाड़ियां भी प्रभावित

संक्षेप:

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर मरम्मत कार्य के कारण गुजरात की ओर जाने वाली कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्च के अंत तक पूरी तरह रद्द रहेगी। 

Jan 24, 2026 05:56 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन पर पिट लाइन मरम्मत कार्य के चलते गुजरात होकर आवाजाही करने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। रेलवे ने यात्रियों को इस बदलाव से होने वाली असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस मार्च के अंत तक पूरी तरह निरस्त रहेगी। वहीं बांद्रा टर्मिनस से आने वाली ट्रेन संख्या 22921 अब गोरखपुर के बजाय बलरामपुर में ही यात्रा समाप्त करेगी और वहीं से वापस चलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह ट्रेन मार्च के अंत तक रहेगी रद्द

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि ट्रेन संख्या 05053 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 27 मार्च तक निरस्त रहेगी और वापसी में ट्रेन संख्या 05054 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस के नाम से जानी जाने वाली यह ट्रेन 28 मार्च तक नहीं चलेगी।

इसका विस्तार बढ़ाया

साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 19409 के अस्थायी विस्तार की अवधि बढ़ा दी गई है। यह ट्रेन जिसे पहले 14 फरवरी तक थावे स्टेशन तक चलाने का निर्णय लिया गया था अब 28 मार्च तक थावे तक विस्तारित रहेगी।

ये भी पढ़ें:एमपी के इस स्टेशन से चलेगी यह मेला स्पेशल ट्रेन, इन जगहों पर भी रुकेगी
ये भी पढ़ें:गुजरात के वेरावल से बान्द्रा टर्मिनस के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान, कहां रुकेगी?
ये भी पढ़ें:गुजरात के पास सागर में उबाल से दहशत; हाई अलर्ट, क्या बड़े खतरे का संकेत- VIDEO

ये ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट, नहीं जाएगी गोरखपुर

भारतीय रेलवे के अनुसार, 8 फरवरी से 29 मार्च तक बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस केवल बलरामपुर स्टेशन तक ही जाएगी। यह ट्रेन गोरखपुर नहीं जाएगी। यह ट्रेन गोरखपुर और बलरामपुर के बीच रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 19410 गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस पहले 16 फरवरी तक ही थावे से चलाई जानी थी लेकिन अब इसे 29 मार्च तक थावे से ही चलाया जाएगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।