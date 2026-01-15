Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Indian Coast Guard apprehended nine Pakistani nationals along with boat from Indian waters in Gujarat
अरब सागर में घुसपैठ नाकाम, कोस्ट गार्ड ने जब्त की नाव; 9 पाकिस्तानी धराए

अरब सागर में घुसपैठ नाकाम, कोस्ट गार्ड ने जब्त की नाव; 9 पाकिस्तानी धराए

संक्षेप:

भारतीय तटरक्षक बल ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के निकट भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में एक पाकिस्तानी नौका को जब्त किया है, जिस पर चालक दल के नौ सदस्य सवार थे।

Jan 15, 2026 11:13 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट के पास एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अरब सागर में IMBL के निकट भारतीय जल क्षेत्र में घुसी पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव 'अल-मदीना' को रोका गया। भागने की कोशिश नाकाम रही और अब 9 पाकिस्तानी नागरिकों से गहन पूछताछ के लिए नाव को पोरबंदर लाया जा रहा है।

गुजरात रक्षा विभाग के पीआरओ विंग कमांडर अभिषेक कुमार तिवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि 14 जनवरी 2026 को अरब सागर में गश्त के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के एक जहाज ने तेज और सटीक कार्रवाई में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के निकट भारतीय जल क्षेत्र में एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को देखा।

चुनौती देने पर नाव पाकिस्तानी सीमा की ओर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आईसीजी के जहाज ने इसे भारतीय जल क्षेत्र में ही रोक लिया और चढ़कर तलाशी ली। नाव का नाम अल-मदीना बताया गया है, जिसमें कुल नौ पाकिस्तानी नागरिक मौजूद पाए गए।

पोस्ट के अनुसार, नौका को आईसीजी के जहाज से बांधकर पोरबंदर ले जाया जा रहा है, जहां संबंधित एजेंसियां चालक दल से गहन जांच और संयुक्त पूछताछ करेंगी। इस सफल अभियान से भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री सीमाओं की निरंतर सतर्क निगरानी और देश के समुद्री क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अटूट प्रतिबद्धता एक बार फिर साबित हुई है।

