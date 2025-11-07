Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़India top court says Air India crash report does not insinuate anything against pilot
पायलट की गलती नहीं; एयर इंडिया क्रैश पर SC ने बुजुर्ग पिता से कहा- खुद पर बोझ मत रखिए

संक्षेप: अहमदाबाद में इस साल हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच के लिए पायलट के पिता की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।

Fri, 7 Nov 2025 12:18 PMSudhir Jha पीटीआई
अहमदाबाद में इस साल हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच के लिए पायलट के पिता की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। ड्रीमलाइनर विमान के पायलट सुमित सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने पायलट सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पायलट को दोष नहीं देना चाहिए, आपको (पायलट के पिता) अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, 'आप अपने पर बोझ मत रखिए। प्लेन क्रैश के लिए पायलट को दोष नहीं दिया जा रहा है। यह एक दुर्घटना थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ किसी प्रकार का आरोप या संकेत नहीं है।'पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल को लेकर एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस पर पीठ ने कहा कि वह रिपोर्टिंग केवल भारत को दोषी ठहराने के लिए की गई थी।

अहमदाबाद हवाई अड्डे से 12 जून को लंदन जा रहा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही मेघाणी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया था। दुर्घटना में विमान में सवार 242 लोगों में से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी। साथ ही, दुर्घटनास्थल पर मौजूद 19 अन्य लोग भी मारे गए थे।

सर्वोच्च अदालत ने एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की ओर से 12 जुलाई को जारी की गई रिपोर्ट से एक पैराग्राफ पढ़ा और कहा कि इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि हादसे के लिए पायलट जिम्मेदार था। इसमें केवल विमान के दो पायलट के बीच बातचीत का जिक्र है। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। पिछले महीने पायलट के पिता और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी, जिसकी अगुआई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें।

डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Gujarat News ahmedabad plane crash

