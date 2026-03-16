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नजर रखने खातिर घर में लगाए CCTV कैमरे, अफेयर के शक में पति ने पत्नी का किया मर्डर

Mar 16, 2026 01:58 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, वडोदरा
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मामला गुजरात के वडोदरा का है। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है। अपनी पत्नी की रखवाली के लिए उसने घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए, लेकिन फिर अंत में मामला इतना बिगड़ गया कि उसने अपनी पत्नी को जान से मारकर खत्म कर दिया।

नजर रखने खातिर घर में लगाए CCTV कैमरे, अफेयर के शक में पति ने पत्नी का किया मर्डर

पति-पत्नी और वो! इस वो के होने के शक में एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मामला गुजरात के वडोदरा का है। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर चल रहा है। अपनी पत्नी की रखवाली के लिए उसने घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए, लेकिन फिर अंत में मामला इतना बिगड़ गया कि उसने अपनी पत्नी को जान से मारकर खत्म कर दिया।

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चाकू मारकर पत्नी का किया काम तमाम

पुलिस के मुताबिक, बंटी सोलंकी ने वडोदरा के बकरावाड़ी इलाके में अपने घर पर झगड़े के बाद अपनी पत्नी रीता की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक महिला का नाम रीता है। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक बेटे की उम्र 13 साल है, दूसरे की ढाई साल। जानकारी के मुताबिक, पति के वार के दौरान ही पत्नी की मौत हो गई थी।

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CCTV कैमरे, जांच और हत्या का मकसद

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्नी की हत्या के बाद सोलंकी मौके से भाग गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे पकड़ लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के बीच लंबे समय से तनाव था। अपनी पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक होने के कारण आरोपी ने अपनी पत्नी पर नज़र रखने के लिए घर में CCTV कैमरे भी लगवाए थे। यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है कि हत्या के पीछे कोई और मकसद तो नहीं था।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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