मोटा- मोटा कहकर चिढ़ाया फिर घोंप दी चाकू, गुजरात में नाबालिग लड़के ने किया खौफनाक कांड

गुजरात के मेहसाणा से नाबालिग लड़के द्वारा दूसरे नाबालिग लड़के को चाकू मारने का मामला सामने आया है। चाकू घोंपने की वजह, मोटा-मोटा कहकर चिढ़ाने से रोकना था। दरअसल एक छात्र दूसरे को मोटा कहकर चिढ़ा रहा था, जिसका उसने विरोध किया तो आरोपी लड़के ने चाकू से हमला कर दिया। घटना मेहसाणा के तेजस्वी सोसाइटी के बाहर की है।

जब चाकू मारने की घटना हुई, तब पीड़ित लड़का अपने मामा के घर पर था। मामा ने बताया कि वह काम कर रहे थे, तभी लड़के की माँ ने उन्हें फोन किया। उन्होंने बताया कि उनके भतीजे को उसी सोसाइटी में रहने वाले एक अन्य नाबालिग ने चाकू मार दिया है। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। इतना सुनकर घबराते हुए बच्चे के मामा आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे।

मामा ने अस्पताल जाकर अपने भांजे से पूछा तो उसने बताया कि चाकू से हमला करने वाला लड़का उसे मोटा कहकर चिढ़ाता था। बार-बार चिढ़ाने के कारण उसने उस लड़के को ऐसा करने से रोका। लेकिन, वह नहीं माना और उसने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि घायल छात्र की हालत अब स्थिर है और मामले की जाँच जारी है।

लड़के का इलाज किया गया और बताया गया है कि वह इलाज के बाद स्वस्थ है। इस हादसे के बाद सोसाइटी के लोग हैरान हैं कि इतनी छोटी सी बात पर जो कि गलत थी, नाबालिग लड़के ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामा की शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है।