IMD ने बताया गुजरात में कब तक आएगा मॉनसून, 6 जिलों में दिया भारी बारिश का अलर्ट; चलेगी तूफानी रफ्तार से हवा
बीते दिन के मौसम की बात करें तो दक्षिण गुजरात क्षेत्र, उत्तर गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर शानदार बारिश हुई, जबकि कच्छ में मौसम सूखा रहा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 15 जिलों में तूफान का अलर्ट दिया है।
गुजरात में मॉनसून के पहुंचने को लेकर मौसम विभाग ने एक गुड न्यूज दी है। विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून उत्तरी अरब सागर होते हुए गुजरात के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। हालांकि प्रदेश में भले ही अबतक मॉनसून नहीं पहुंचा हो, लेकिन प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है।
बीते दिन दक्षिणी गुजरात के क्षेत्र में कई स्थानों पर बारिश हुई, वहीं मंगलवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के डांग, नवसारी, वलसाड, सूरत, अमरेली, भावनगर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटाद जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने और 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी- तूफान आने की संभावना जताई है।
मंगलवार को इन जिलों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 23 जून मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटाद जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
बुधवार को भीग सकते हैं प्रदेश के इतने जिले
24 जून बुधवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
बीते दिन भावनगर में गिरा सबसे ज्यादा पानी
मंगलवार सुबह साढ़े बजे तक बीते 24 घंटों की बात करें तो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश हुई, इसके अलावा उत्तरी गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर पानी गिरा। जबकि कच्छ में मौसम सूखा रहा। सोमवार को भावनगर में सबसे ज्यादा 32 मिमी पानी गिरा। इसके अलावा दमन में 19 मिमी और सूरत में 10 मिमी बरसात हुई। बीते दिन सबसे ज्यादा गर्म शहर गांधीनगर रहा जहां सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अमरेली और राजकोट में 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम की प्रमुख विशेषताएं
23 जून 2026 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, महाराष्ट्र (मुंबई सहित) के कुछ और हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के उत्तर अरब सागर और गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद के 3-4 दिनों में झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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