गुजरात के द्वारका में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया कार्रवाई की वजह
SDM ने बताया कि जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई को लेकर दो महीने पहले ही अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए थे।
गुजरात के द्वारका शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने गुरुवार को समुद्र किनारे बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया और इस दौरान उन्हें जमींदोज करते हुए अवैध रूप से कब्जा की गई लगभग 2400 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया। इस दौरान प्रशासन ने समुद्र के तटीय क्षेत्रों और ओखा-द्वारका राजमार्ग के किनारे अवैध रूप से बनी कई इमारतों को तोड़ दिया, जिनमें गैर कानूनी रूप से बने धार्मिक स्थल भी शामिल है। प्रशासन का कहना है कि खाली कराई गई जमीन का बाजार मूल्य 2.27 करोड़ रुपए है।
गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए देवभूमि द्वारका के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट अमोल अवाते ने बताया कि सभी अवैध निर्माण समुद्र तट से लगभग 200 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित थे, जबकि एक निर्माण तो मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को लेकर दो महीने पहले ही अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस दे दिया गया था।
‘राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई कार्रवाई’
अवाते ने बताया, 'राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने तटीय क्षेत्र में अवैध निर्माणों को तोड़ने का अभियान चलाया और लगभग 2,400 वर्ग मीटर सरकारी भूमि से अवैध निर्माणों को हटा दिया।' उन्होंने बताया कि मुक्त कराई गई जमीन का अनुमानित मूल्य 2.27 करोड़ रुपए है। साथ ही उन्होंने बताया कि 'ओखा में रक्षा भूमि की सीमा के भीतर भी एक निर्माण स्थित था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है।'
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए की कार्रवाई
कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए आगे SDM ने आगे बताया कि जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवाते ने कहा कि इस कार्रवाई से दो महीने पहले ही अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए थे।
पुलिस उपाधीक्षक सागर राठौड़ ने बताया कि यह तोड़फोड़ अभियान पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया और इस दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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