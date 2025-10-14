मंदिर प्रसिद्ध हो जाएगा और ज्यादा दान आएगा; गुजरात में इसलिए तोड़ी गई थी मूर्ति

गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ पर स्थित ऐतिहासिक श्री गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रान्च पुलिस ने मूर्ति तोड़ने और इसे जंगल में फेंकने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक मंदिर में नियुक्त है।

गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ पर स्थित ऐतिहासिक श्री गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रान्च पुलिस ने मूर्ति तोड़ने और इसे जंगल में फेंकने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक मंदिर में नियुक्त है। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने और बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने रमेश भट्ट (50) और पहले मंदिर में काम कर चुके एक स्थानीय फ्रोटोग्राफर को गिरफ्तार किया।

भट्ट ने कबूल किया कि उसने और दीक्षित (किशोर) कुकरेजा (42) ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। कुकरेजा मंदिर में वैतनिक है। वह महाराष्ट्र के उल्हसनगर का रहने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जूनागढ़ के एसपी सौरभ ओदेदारा ने कहा, 'कुकरेजा दो साल से मंदिर में काम कर रहा था। वह मंदिर की कमाई से संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था कि और लोग पूजा के लिए आएं और दान बढ़े। मंदिर को और प्रसिद्धि देने के मकसद से उसने यह साजिश रची।'

5 अक्टूबर को मंदिर के पुजारी योगी सोमनाथ जी (60) ने देखा कि मूर्ति तोड़ दी गई है और मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई है। कुकरेजा ने उन्हें बताया कि चार अज्ञात लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। उस पर विश्वास करते हुए सोमनाथ जी ने भावनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद जैन समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने तुरंत दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी।