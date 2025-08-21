I killed him: Ahmedabad school student stabber's chat with friend reveals chilling details मैंने उसे मार डाला: अहमदाबाद के स्कूल में चाकू मारने वाले का दोस्त संग चैट में कबूलनामा, Gujarat Hindi News - Hindustan
मैंने उसे मार डाला: अहमदाबाद के स्कूल में चाकू मारने वाले का दोस्त संग चैट में कबूलनामा

गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक प्राइवेट स्कूल के दसवीं क्लास के एक छात्र की उसके जूनियर छात्र ने झगड़े के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आक्रोशित अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने बुधवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल में तोड़फोड़ की।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादThu, 21 Aug 2025 09:39 AM
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी और उसके दोस्त के बीच हुई एक सनसनीखेज बातचीत का पता चला है, जिसमें लड़के ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। बातचीत से यह भी पता चला कि कथित तौर पर किस वजह से उसने अपने सीनियर छात्र पर चाकू से हमला किया।

पुलिस द्वारा एक्सेस की गई बातचीत इस प्रकार है:-

दोस्त: भाई, क्या तुमने आज कुछ किया?

आरोपी: हां।

दोस्त: क्या तुमने किसी को चाकू मारा?

आरोपी: तुम्हें किसने बताया?

दोस्त: कृपया एक मिनट के लिए फोन करो।

आरोपी: नहीं, नहीं। मैं अपने भाई के साथ हूं। उसे नहीं पता कि आज क्या हुआ।

दोस्त: वह (पीड़ित) मर चुका है।

आरोपी ने फिर उस दोस्त से पूछा कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। दोस्त ने बताया कि रास्ते में उसे एक जानकार मिला था, जिसने उसे इस बारे में बताया।

आरोपी: उसे (उस दोस्त को) बता दो कि मैंने उसे मार डाला। वह मुझे जानता है, उसे अभी बता दो।

दोस्त: असल में क्या हुआ था?

आरोपी: अरे, उसने (पीड़ित ने) मुझसे पूछा, "तुम कौन हो और क्या कर लोगे?" वगैरह।

दोस्त: ***** इसके लिए तुम किसी को चाकू नहीं मार सकते। तुम उसे बस पीट सकते थे, मार नहीं चाहिए था।

आरोपी: जो होना था, सो हो गया।

दोस्त: अपना ख्याल रखना। कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ये चैट डिलीट कर दो।

आरोपी: ठीक है।

बता दें कि, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में दसवीं क्लास के एक छात्र को मंगलवार को उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के ने चाकू मार दिया। घायल छात्र की रात में इलाज के दौरान मौत हो गई।

बुधवार सुबह, पीड़ित के परिवार के सदस्यों अन्य छात्रों के अभिभावकों और सिंधी समाज के सदस्यों सहित सैकड़ों लोगों ने स्कूल परिसर पर धावा बोल दिया और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने बताया कि स्थिति जल्द ही अफरा-तफरी में बदल गई और भीड़ ने संस्थान में खड़ी स्कूल बसों, कारों और दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया और कर्मचारियों पर हमला किया।

पुलिस कर्मियों को शुरू में भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार वे उन्हें स्कूल परिसर से बाहर धकेलने में कामयाब रहे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन कर यातायात बाधित किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्कूल प्रशासन से जवाबदेही की मांग की।

