चरित्र पर शक गहराया तो पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला, मर्डर के बाद बॉडी कुएं में छिपाई

संक्षेप: गुजरात में एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। फिर डेड बॉडी को खेत के पास कुएं में छिपा दिया। पुलिस पूछताछ उसने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था।

गुजरात के बोटाद जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चरित्र संदेह के चलते पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और वारदात के बाद हथियार को खेत में बने कुएं में छिपाकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने महिला का शव बरामद किया कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय चंपाबेन वसावा का शव गढ़ड़ा इलाके के एक खेत में मिला था। शव पर तेजधार हथियार से कई वार के निशान थे। चंपाबेन और उनका पति सतीश मजदूरी करते थे और वहीं पास में रहते थे। जब चंपाबेन का शव मिला और सतीश काम की जगह से लापता मिला, तो पुलिस ने उसी पर शक जताया। आस-पास के मजदूरों और स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद से दोनों को नहीं देखा गया।

पूछताछ में जुर्म कबूला पकड़े जाने पर सतीश ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने चरित्र संदेह में चंपाबेन की कुल्हाड़ी से हत्या की। वारदात के बाद हथियार को खेत के कुएं में फेंक दिया और अहमदाबाद भाग गया था। पुलिस ने कुएं से कुल्हाड़ी बरामद कर ली है।

पुलिस ने घटना की सच्चाई और घटनाक्रम की पुष्टि के लिए मौके पर जाकर क्राइम सीन का रीक्रिएशन कराया। इस दौरान सतीश को साथ ले जाकर यह समझा गया कि हत्या कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। फॉरेंसिक टीम ने भी हथियार और घटनास्थल से मिले अन्य सबूतों की जांच शुरू कर दी है।