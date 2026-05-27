प्रेमिका को घर लाने के लिए पत्नी के बेच दिया, 10 दिनों तक महिला के साथ किया रेप; पति समेत 6 गिरफ्तार
पालनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है। यहां एक महिला को उसके अपनों ने ही साजिश का शिकार बनाया और उसे बेच दिया। महिला को बेचने के बाद एक गांव में उसके साथ 10 दिनों तक रेप किया गया। अब पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े चिंताजनक हैं। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब महिला को इंसान ना समझकर उसकी खरीद-फरोख्त भी शुरू कर दी जाती है। गुजरात के पालनपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक महिला को उसके अपनों ने ही साजिश का शिकार बनाया और उसे बेच दिया। बेचने के बाद महिला के साथ लगातार 10 दिनों तक रेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में महिला का पति भी शामिल है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
खुद दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
बीती 11 मई की तारीख को महिला के पति ने पालनपुर पश्चिम पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी घर पर बिना बताए कहीं चली गई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि महिला फोन का इस्तेमाल नहीं करती थी और अपने साथ कोई फोन लेकर भी नहीं गई है। इसके बाद पुलिस ने पति से विस्तार में पूछताछ शुरू कर दी। संतोषजनक जवाब ना मिलने पर पुलिस ने पूछताछ करने के बाद जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को जो पता चला, वो चौंकाने वाला था।
घर लाना चाहता था दूसरी महिला, इसलिए पहली पत्नी को बेच दिया
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि गुमशुदा महिला और रिपोर्ट दर्ज करवाने आए उसकी पति की शादी 12 साल पहले हुई थी। बीते कुछ सालों से शख्स महिला को नापसंद करने लगा था, क्योंकि उसका किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस दौरान आरोपी पति अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाकर अपनी नई प्रेमिका को घर लाना चाहता था, लेकिन पत्नी घर से जा नहीं रही थी। अपनी पहली पत्नी को घर से हटाने के लिए पति ने साजिश रची और दोस्तों से संपर्क कर थराद के एक परिवार के हाथों डेढ़ लाख में अपनी ही पत्नी को बेच दिया।
दोस्त ने भी दो दिन तक किया रेप
इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला का पति जानता था कि उसकी पत्नी ना तो तलाक के लिए राजी होगी, और ना ही उसे छोड़कर जाएगी इसलिए उसने दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची। पुलिस ने बताया कि आरोपी का दोस्त आया और महिला को बहाने से ऑटो में बैठाकर अपने फ्लैट ले गया। यहां उसने दो दिनों तक महिला के साथ रेप किया और दो दिनों के बाद उसे थराद के एक परिवार के हाथों शादी के लिए बेच दिया। इस दौरान महिला के पति और दोस्त के साथ परिवार का डेढ़ लाख रुपए में सौदा हुआ था, जिसमें से 50 हजार रुपए लिए जा चुके थे। यहां भी महिला के साथ 10 दिनों तक रेप किया गया। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो खुलासा हो गया और अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिला को खरीदने वाला परिवार और महिला का पति भी शामिल हैं।
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