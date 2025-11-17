Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Husband Shot Wife On her Face And Head Then Suicide in Rajkot
पत्नी के सिर और चेहरे पर मारी गोली फिर खुद कर ली आत्महत्या; गुजरात में सनसनीखेज वारदात

पत्नी के सिर और चेहरे पर मारी गोली फिर खुद कर ली आत्महत्या; गुजरात में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: गुजरात के राजकोट में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पति ने अपनी पत्नी को तीन बार गोली मार दी जिसके 48 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना 15 नवंबर की बताई जा रही है जहां एक विवाद के दौरान पति ने पत्नी के सिर और चेहरे पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार दी।

Mon, 17 Nov 2025 05:02 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
share Share
Follow Us on

गुजरात के राजकोट में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पति ने अपनी पत्नी को तीन बार गोली मार दी जिसके 48 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना 15 नवंबर की बताई जा रही है जहां एक विवाद के दौरान पति ने पत्नी के सिर और चेहरे पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार दी। पीड़िता की पहचान त्रुषा पढियार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने भी खुदकुशी कर ली और उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि त्रुषा की सांसे चल रही थी। उस तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां 48 घंटे बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजकोट सिटी पुलिस ने लालजी के खिलाफ हत्या के प्रयास (बीएनएस 109) से हत्या (बीएनएस 103) का आरोप बदलने के लिए अदालत का रुख किया है। अधिकारियों ने बताया कि चूँकि आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मामला अंततः एक संक्षिप्त समरी के साथ खत्म होगा। पति-पत्नी का एक 18 साल का बेटा भी है।

क्या है पूरा मामला?

त्रुशा के भाई जय मुकेश राठौड़ की तरफ से दी गई शिकायत के मुताबिक दोनों के बीच पिछले एक महीने से एक्सट्रा मेरिटल अफेयर को लेकर झगड़ा चल रहा था। तभी से त्रुशा अपनी सहेगी पुजा के साथ रह रही थी। 14 नवंबर की रात को, पति ने कथित तौर पर जय को अपने घर बुलाया। दोनों बेटे के साथ, रात 11 बजे त्रुशा से बात करने पूजा के घर गए। जब ​​बातचीत से बात नहीं बनी, तो वे रात के लिए लालजी के घर लौट आए।

जय ने पुलिस को बताया कि जब वह अगली सुबह लगभग 5 बजे उठा, तो उसने देखा कि लालजी जगा हुआ था और अपने फोन चला रहा था।लेकिन जब उसने पूछा कि वह क्यों नहीं सो रहा है, तो उसे टालमटोल का जवाब मिला।

पुलिस ने बताया कि सुबह लगभग 9 बजे, जय की नींद उसके भतीजे के फ़ोन पर बार-बार कॉल आने और दरवाजा खटखटाने की आवाज़ से खुली। एक पड़ोसी ने उसे बताया कि लालजी और त्रुशा पूजा की बिल्डिंग के बाहर बहस कर रहे थे। जब वह मौके पर पहुंचा, तो देखा कि वहां भीड़ जमा थी और लालजी जमीन पर पड़ा था और उसके पास एक पिस्तौल रखी थी। वहां खड़े लोगों का दावा था कि लालजी ने पहले त्रुशा पर गोली चलाई और फिर खुद को गोली मार ली। त्रुशा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, उसके भाई ने एफआईआर दर्ज कराई।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gujarat Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।