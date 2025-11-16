भतीजे के साथ अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को मारी गोली, फिर कर ली आत्महत्या

संक्षेप: ये हत्या के प्रयास के बाद आत्महत्या के पीछे की वजह कई हफ्तों से चल रहा घरेलू विवाद है, जिसकी जड़ें पत्नी के कथित अवैध संबंध से जुड़ी हैं।

गुजरात के राजकोट में पति ने पहले अपनी 45 साल की पत्नी को गोली मारी, फिर आत्महत्या कर ली। त्रिशा नामक महिला गंभीर रुप से बीमार है और स्थानीय अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये हत्या के प्रयास के बाद आत्महत्या के पीछे की वजह कई हफ्तों से चल रहा घरेलू विवाद है, जिसकी जड़ें पत्नी के कथित अवैध संबंध से जुड़ी हैं।

पूरी घटना राजकोट के एक रिहायशी इमारत के आँगन में हुई, जहाँ लालजीभाई नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई और फिर खुद को भी गोली मार ली। पति के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक, महिला के अपने भतीजे के साथ संबंध होने के आरोपों के बाद एक महीने से ज़्यादा समय से दंपति के बीच तनाव चल रहा था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, लालजीभाई की बड़ी बहन ने पत्रकारों को बताया कि दोनों की शादी को लगभग 20 साल हो गए थे। लेकिन, फिर एक दिन अचानक लालजीभाई द्वारा कथित तौर पर अपनी पत्नी और भतीजे को एक साथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और मामला बिगड़ गया।

परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद, त्रिशा उनका घर छोड़कर एक दोस्त के साथ रहने लगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि तनाव के बावजूद, लालजीभाई ने सुलह करने की इच्छा जताई थी और अपनी पत्नी से वापस लौटने का आग्रह भी किया था। परिवार ने आगे आरोप लगाया कि त्रिशा और उसके भतीजे ने एक महीने पहले उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके कारण उसे हिरासत में लिया गया था।