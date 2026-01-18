गुजरात में पति ने नया मोबाइल फोन दिलाने से किया इनकार, पत्नी ने फांसी लगाकर दे दी जान
गुजरात के मोडासा में एक बेहद हैरान-परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 22 साल की एक नेपाली महिला ने अपने पति द्वारा नया मोबाइल फोन दिलाने से मना करने पर कथित तौर पर शनिवार को आत्महत्या कर ली।
गुजरात के मोडासा में एक बेहद हैरान-परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 22 साल की एक नेपाली महिला ने अपने पति द्वारा नया मोबाइल फोन दिलाने से मना करने पर कथित तौर पर शनिवार को आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक महिला की पहचान उर्मिला के रूप में हुई है, जो अपने पति के साथ चाइनीज खाने का बिजनेस करती थी। सूत्रों के अनुसार, महिला ने कुछ दिन पहले अपने पति से नया मोबाइल फोन मांगा था। हालांकि, पति ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उसे फोन दिलाने से मना कर दिया था।
पति-पत्नी के बीच हुआ था झगड़ा
इस बात पर पति-पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ था। इसके बाद महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत की खबर से पड़ोसियों में हड़कंप मच गया और उनक घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस संबंध में आकस्मिक मौत का मामला भी दर्ज किया है।
जांच आगे बढ़ने पर पता चला है कि दोनों पति-पत्नी नेपाल के रहने वाले थे और रोजी-रोटी कमाने के लिए गुजरात में रह रहे थे। पुलिस फिलहाल आगे की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
