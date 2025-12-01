Hindustan Hindi News
Husband Openfire Outside Inlaws House After Fight With Wife
पत्नी से झगड़ा हुआ तो बौखला गया पति, ससुराल के सामने कर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग; गुजरात में गजब केस

पत्नी से झगड़ा हुआ तो बौखला गया पति, ससुराल के सामने कर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग; गुजरात में गजब केस

संक्षेप:

गुजरात के अहमदाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। य ंएक शख्स ने अपने ही ससुराल में फायरिंग कर दी। घटना रविवार की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शख्स का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और उसी गुस्से में शख्स ने ससुरालवालों के घर के सामने फायरिंग कर दी।

Mon, 1 Dec 2025 08:20 PM
Aditi Sharma
गुजरात के अहमदाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। य ंएक शख्स ने अपने ही ससुराल में फायरिंग कर दी। घटना रविवार की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शख्स का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और उसी गुस्से में शख्स ने ससुरालवालों के घर के सामने फायरिंग कर दी। घटना विजय चार रास्ता के पास सुभाष सोसायटी की है। आरोपी की पहचान राहुल सोनी के तौर पर हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि सोनी ने रिवॉल्वर और 12 बोर की बंदूक से छह राउंड फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। उसने बंगले के परिसर के अंदर एक राउंड, गेट के पास एक और राउंड फायरिंग की, उसके बाद चार राउंड और फायर किए। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार जब्त कर लिया है।

इससे पहले हाल ही में दिल्ली के शाहदरा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक हेड कांस्टेबल ने भोजन की तलाश में एक विवाह समारोह में घुसे 17 वर्षीय झुग्गी-झोपड़ी के निवासी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार शाम को मानसरोवर पार्क के डीडीए मार्केट में स्थित सामुदायिक केंद्र के पास एक विवाह समारोह के दौरान हुई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को एक राहगीर से गोली चलने की सूचना मिली और वह घटनास्थल पर पहुंची।

शाहदरा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रशांत गौतम ने एक बयान में कहा, “प्रारंभिक जांच से पता चला है कि न्यू मॉडर्न शाहदरा के निवासी लड़के को जश्न के दौरान गोली लग गई थी। उसे हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।” उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैनात सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया, "उसे ढूंढकर पकड़ लिया गया। उसके पास से एक पिस्तौल जब्त की गई है, जिसका घटना में इस्तेमाल किए जाने का संदेह है।"

