अहमदाबाद में भी 'हुन नाथुराम' नाटक का प्रदर्शन रद्द, कांग्रेस के विरोध के बाद प्रशासन ने लिया फैसला
कांग्रेस के कड़े विरोध के बाद अहमदाबाद में भी गुजराती नाटक 'हुन नाथुराम' का प्रदर्शन रद्द कर दिया गया। आयोजकों ने शनिवार को राजकोट और रविवार को जामनगर में भी नाटक का प्रदर्शन रद्द कर दिया था। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक वास्तविकताओं को बदलने की एक सुनियोजित साजिश बताया है।
कांग्रेस के कड़े विरोध के बाद अहमदाबाद में भी गुजराती नाटक 'हुन नाथुराम' का प्रदर्शन रद्द कर दिया गया। आयोजकों ने शनिवार को राजकोट और रविवार को जामनगर में भी नाटक का प्रदर्शन रद्द कर दिया था। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक वास्तविकताओं को बदलने की एक सुनियोजित साजिश बताया है।
इस ड्रामा का प्रचार महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे के दौरान कोर्ट रूम में नाथूराम गोडसे के दृष्टिकोण को सामने लाने वाले सच्चा इतिहास के रूप में किया जा रहा था। आयोजकों का मानना था कि इसकी जानकारी हासिल करना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। वहीं, कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक वास्तविकताओं को बदलने की एक सुनियोजित साजिश बताया है। अहमदाबाद में सोमवार को इस नाटक का प्रदर्शन होना था।
शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकोट के उस सभागार पर धावा बोल दिया, जहां नाटक का मंचन होना था। इसके चलते पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और शो रद्द कर दिया गया। विरोध प्रदर्शनों के बीच जामनगर में भी शो रद्द कर दिया गया। अहमदाबाद में सोमवार रात को शो होना था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। रविवार को कांग्रेस के छात्र और युवा संगठनों के सदस्यों ने शहर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया और विभिन्न स्थानों पर नाटक और गोडसे की निंदा करते हुए भित्तिचित्र बनाए।
'हुन नाथूराम' भरत दावोलकर के 'नाथूराम गोडसे को मरना होगा' का गुजराती रूपांतरण है, जो प्रदीप दलवी के नाटक 'मी नाथूराम गोडसे बोलतोय' पर आधारित है। महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने 1998 में दलवी के नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए 2001 में प्रतिबंध हटा दिया।
दाभोलकर का संस्करण मूल कृति का समकालीन रूपांतरण है। यह आधुनिक रंगमंच कला का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक मुकदमे का संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, ताकि युवा दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। चिंतन नरेश शाह द्वारा अनुवादित गुजराती संस्करण का निर्माण सेजल पेंटर ने किया है।
कांग्रेस प्रवक्ता पार्थिवराजसिंह कथवाडिया ने नाटक को इतिहास और हमारी विरासत पर एक अस्वीकार्य हमला करार दिया। कथवाडिया ने बताया कि गांधी के गृह राज्य में इसका मंचन गोडसे को एक राष्ट्रवादी के रूप में राजनीतिक विमर्श में पुनर्स्थापित करने और उसे स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी की छवि से मुक्त करने की सुनियोजित योजना का हिस्सा था।
कथवाडिया ने कहा कि गांधीजी को जनमानस में विलीन करने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलना गांधीजी और उनकी विरासत को धीरे-धीरे मिटाने के कदम हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में ऐसे प्रयासों को चुनौती दी जाएगी। भाजपा नेताओं ने कथवाडिया के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।