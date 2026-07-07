शेर के कब्जे में 30 मिनट रहने के बाद भी कैसे जिंदा बच गया, शख्स ने खुद बताया; VIDEO
गुजरात के भावनगर में एक किसान शेर के चंगुल में फंस गया था। शेर ने उसका हाथ अपने जबड़े में दबाए रखा। 30 मिनट तक शेर के चंगुल में फंसे होने के बावजूद वह कैसे जिंदा बच पाया।
गुजरात के भावनगर जिले में अपनी गाय चराने गए किसान के साथ बड़ी अनहोनी टल गई। एक शेर ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 30 मिनट तक वो शेर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता दिखा। इस घटना में किसान की जान बच गई। वन अधिकारियों के मुताबिक, किसान की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। किसान ने बाद में मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि कैसे 30 मिनट बाद भी वह शेर के चंगुल से जिंदा बचकर निकल आया।
घटना सोमवार सुबह पालिताना तालुका के गरजिया गांव में उस समय हुई, जब कालूभाई परमार नामक किसान अपनी गाय को चारा देने गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर जमीन पर लेटे एक व्यक्ति पर हमला कर रहा है। किसान का हाथ शेर के जबड़े पर है। वहीं, आस-पास के लोग शेर को भगाने के लिए शोर मचा रहे हैं, लेकिन शेर उस किसान को जकड़े हुए है।
वन अधिकारी बोले- शेर को उकसाया, तब हमला किया
यह घटना जिस इलाके में हुई, वहां वन्यजीवों की आवाजाही सामान्य बात है। शेत्रुंजी वन्यजीव प्रभाग के अधिकारी चिराग अमीन ने बाद में बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा लग रहा है कि लोगों ने शेर को उकसाया होगा, जिससे वह आक्रामक हो गया और किसान पर हमला कर दिया। घायल परमार को भावनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है।
अमीन ने बताया कि शेर की पहचान एक अर्ध-वयस्क नर शेर के रूप में की गई है और उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
शेर के चंगुल में 30 मिनट रहा
शेर के हमले का शिकार हुए कालूभाई परमार ने मीडिया से बातचीत में इसका खुलासा किया कि वह कैसे शेर के चंगुल से जिंदा बच गया। उसने घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कहा कि ''मैं सुबह अपनी गाय को चारा देने गया था। शेर वहीं बैठा था और उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरा हाथ अपने जबड़ों में दबोच लिया। वह करीब आधे घंटे तक मेरा हाथ पकड़े रहा। जब उसने पकड़ ढीली की तो मैं वहां से भाग निकला।''
किसान सूझ-बूझ से जिंदा बच पाया
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वन अधिकारियों के अनुसार, शेर के चंगुल में फंसने के बाद भी किसान ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार शांत रहा और शेर की गलती का इंतजार करने लगा। परमार ने बाद में बताया कि उसने कोई हलचल नहीं की और अंदर से डर के बावजूद वह शांत रहा। किसान की असाधारण हिम्मत और सूझ-बूझ से वह जिंदा बच पाया।
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