How Ahmedabad police recovered of Rs 3.16 crore in worth Rs 25000 cyber theft complaint 6 people arrested 25 हजार के साइबर फ्रॉड की जांच में पकड़े 3.16 करोड़ रुपये कैश, अहमदाबाद पुलिस ने 6 लोगों का गैंग दबोचा, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात के अहमदाबाद शहर की पालड़ी थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़े साइबर ठगों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इस गैंग के खिलाफ 500 से अधिक साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादTue, 2 Sep 2025 06:33 AM
गुजरात के अहमदाबाद शहर की पालड़ी थाना पुलिस ने रविवार को एक बड़े साइबर ठगों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इस गैंग के खिलाफ 500 से अधिक साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हैं।

अहमदाबाद पुलिस ने जब महज 24,988 रुपये के साइबर फ्रॉड की जांच शुरू की तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि इससे न केवल उसे 3.16 करोड़ रुपये कैश बरामद होगा, बल्कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीसीआरपी) पर दर्ज 500 से अधिक शिकायतों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार,8 अगस्त को एक व्यक्ति ने एनसीसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके कई बैंक खातों से गूगल पे के माध्यम से धोखाधड़ी कर 24,988 रुपये निकाल लिए गए, जबकि उसने इन ट्रांंजेक्शंस को मंजूरी देने के लिए ओटीपी भी नहीं दिया था।

पालड़ी थाना पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू की तो पैसों के अलग-अलग बैंक खातों में आने-जाने का पता चला। पुलिस ने एक बयान में कहा कि आगे पुलिस को पता चला कि अहमदाबाद के ही एक बैंक से सेल्फ-चेक के जरिए बड़ी मात्रा में रुपये निकाले गए थे।

बयान के अनुसार, इसके बाद पुलिस ने बैंक से रकम लेने वालों की तलाश की तो छह लोग मिले, जिन्होंने 3.18 करोड़ रुपये निकाले थे, लेकिन वे अपने पास मिली रकम का स्रोत नहीं बता सके।

सभी छह आरोपियों की पहचान- आरिफखान अकबरखान मकरानी, ​​अश्विन कुमार नटवरलाल पटेल, स्मित सतीशचंद्र चावड़ा, राकेश सवाराम प्रजापति, जगदीश कुमार महेंद्र पटेल और जसमीत राजू खंबालिया के रूप में हुई। पुलिस ने इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2) और 61(2), साथ ही आईटी ऐक्ट की धारा 66 (सी) के तहत केस दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उनके पास से 3.16 करोड़ रुपये नकद, 15 मोबाइल फोन, तीन चेक और नौ चेक बुक जब्त की हैं।

आगे की जांच में पुलिस को दूसरे स्तर के बैंक खातों के खिलाफ कुल 136 शिकायतें मिलीं। एक कदम और आगे बढ़ने पर तीसरे स्तर के बैंक खातों के खिलाफ कुल 518 शिकायतें मिलीं, जिनके माध्यम से 23.23 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था। पुलिस ने कहा कि इस राशि में से कम से कम 9.68 करोड़ रुपये अपराध से प्राप्त होने का शक है।

