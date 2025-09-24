How a Facebook Emoji Sparked a Deadly Feud The Shocking Murder of a Migrant Worker in Gujarat कैसे फेसबुक इमोजी ने ले ली शख्स की जान? गुजरात में मजदूर की हत्या की चौंकाने वाली कहानी, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
How a Facebook Emoji Sparked a Deadly Feud The Shocking Murder of a Migrant Worker in Gujarat

कैसे फेसबुक इमोजी ने ले ली शख्स की जान? गुजरात में मजदूर की हत्या की चौंकाने वाली कहानी

गुजरात के राजकोट में एक फेसबुक पोस्ट पर हुए विवाद के बाद एक 20 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चार महीने पहले युवक ने अपने दादा के निधन पर पोस्ट किया था, जिस पर एक दोस्त ने हंसने वाला इमोजी भेजा था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, राजकोटWed, 24 Sep 2025 06:38 AM
गुजरात के राजकोट शहर में एक मामूली फेसबुक पोस्ट ने ऐसा तूफान मचाया कि एक 20 साल के युवक की जान चली गई। बिहार के कैमूर जिले के पुरुषोत्तमपुर गांव का प्रिंस कुमार अनिल भिंड, जो राजकोट की एक फैक्ट्री में अपने चचेरे भाइयों के साथ काम करता था, उसकी जिंदगी एक हंसी वाले इमोजी की वजह से उलझ गई। चार महीने पहले, जब प्रिंस ने अपने दादाजी के निधन पर फेसबुक स्टोरी डाली, तो उसी गांव के बिपिनकुमार राजिंदर गोंड ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने वाला इमोजी पोस्ट किया। बस, यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच तकरार का सिलसिला।

रात का हमला, चाकू से वार

12 सितंबर की आधी रात को, जब प्रिंस अपनी फैक्ट्री के बाहर एक ऑटो रिक्शा में बैठा था, तभी बिपिनकुमार और उसका साथी बृजेश गोंड वहां पहुंचे। प्रिंस ने बिपिन को देखा और फैक्ट्री की ओर भागने लगा, लेकिन बृजेश ने उसे पकड़ लिया और कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बिपिन ने चाकू निकाला और प्रिंस की पीठ पर 1.5 से 2 इंच गहरा वार कर दिया। प्रिंस की चीख सुनकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सहकर्मियों ने उसे पहले नजदीकी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, फिर राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल में जंग, लेकिन हार गया प्रिंस

प्रिंस की हालत शुरू में स्थिर लग रही थी। उसने खुद पुलिस को शिकायत दी और बयान दर्ज कराया। भक्तिनगर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल हर दो-तीन दिन में अस्पताल से उसकी हालत की जानकारी ले रहे थे। लेकिन चार दिन पहले प्रिंस की हालत बिगड़ गई। उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, जहां वह कोमा में चला गया। 22 सितंबर की सुबह करीब 2:30 बजे प्रिंस ने दम तोड़ दिया। सुबह 6:35 बजे अस्पताल ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शुरुआती जांच में चोट से इन्फेक्शन को मौत की वजह माना जा रहा है।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए भक्तिनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। स्थानीय कोर्ट ने FIR में हत्या की धारा BNS 103(1) जोड़ने की इजाजत दी। सोमवार रात को मुख्य आरोपी बिपिनकुमार राजिंदर गोंड को गिरफ्तार कर लिया गया और मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। दूसरा आरोपी बृजेश गोंड अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। हैरानी की बात ये है कि दोनों आरोपियों ने पहले पुलिस को वह चाकू सौंप दिया था, जिससे हमला किया गया था। दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था।

यह मामला शुरू में इतना गंभीर नहीं लग रहा था। पुलिस ने शुरुआत में BNS की धारा 118(1) (चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 54 (सह-अपराधी मौजूद होना) और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 (हथियार रखना) के तहत मामला दर्ज किया था। सभी धाराएं ऐसी थीं, जिनमें सजा 7 साल से कम थी। आरोपियों को केवल समन नोटिस (BNSS धारा 35(3)) जारी किया गया था, क्योंकि पुलिस को गिरफ्तारी की जरूरत नहीं लगी। लेकिन प्रिंस की मौत ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया।

Gujarat News

