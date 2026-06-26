गुजरात के इन 14 बड़े शहरो में कल से शुरू होगी भारत टैक्सी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन
दिल्ली के बाद अब गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इसका उद्घाटन करेंगे।
देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब गुजरात के 14 शहरों में कल भारत टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली कैब सेवा 'भारत टैक्सी' की शुरुआत करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक महीने में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाए।
सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिन शहरों में यह सेवा शुरू होगी उनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, द्वारका, सोमनाथ, वलसाड, आणंद, नडियाद, मेहसाणा और अमरेली शामिल हैं। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारिता सचिव आशीष कुमार भुटानी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
37 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं इस्तेमाल
बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत रजिस्टर्ड 'भारत टैक्सी' की स्थापना छह जून, 2025 को हुई थी। इसे दिसंबर, 2025 में गुजरात में टेस्टिंग के तौर पर शुरू किया गया था। यह फिलहाल दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भी चल रही है। मंत्रालय के अनुसार, अब तक देशभर में 37 लाख से अधिक ग्राहक इसका कर चुके हैं।
जयपुर में भी ट्रायल
इससे पहले इस महीने की शुरुआत में जयपुर में भी भारत टैक्सी का ट्रायल शुरू हुआ था। राजस्थान में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा था कि सहकारी परिवहन पहल को नयी गति देते हुए भारत टैक्सी का जयपुर में ट्रायल शुरू कर दिया गया है।
दक ने कहा कि जयपुर के नागरिक अब भारत टैक्सी की मोटरसाइकिल टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का यह विस्तार स्मार्ट, समावेशी और टिकाऊ शहरी परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जयपुर के हजारों चालक पहले ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जो सहकारी मॉडल के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस पहल से जहां सारथियों के कल्याण को प्राथमिकता मिलेगी वहीं यात्रियों को विती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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