Holi Special Train : 6 राज्यों से होकर गुजरेगी होली स्पेशल ट्रेन; देखें रूट, स्टॉप और डेट-टाइमिंग

Feb 21, 2026 12:56 pm IST
होली पर घर जाने का सपना संजोकर बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे गुजरात के साबरमती से हरिद्वार के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। अब इसके रूट से लेकर डेट और टाइमिंग तक सबकुछ सामने आ गया है। 

होली पर घर जाने का सपना संजोकर बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे गुजरात के साबरमती से हरिद्वार के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह स्पेशल ट्रेन छह राज्यों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। अब इसके रूट से लेकर डेट और टाइमिंग तक सबकुछ सामने आ गया है।

मंडल रेल प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि पश्चिम रेलवे ने होली त्योहार के दौरान यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-हरिद्वार के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही असारवा से आगरा केंट के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।

10 फेरे लगाएगी ट्रेन

ट्रेन संख्या 09425/09426 साबरमती-हरिद्वार-साबरमती स्पेशल (10 फेरे): ट्रेन संख्या 09425 साबरमती-हरिद्वार स्पेशल 23 फरवरी और 02, 09, 16, 23 मार्च को साबरमती से शाम 18:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 20:30 बजे हरिद्वार पहुंचेगी।

इसी तरह ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार-साबरमती स्पेशल ट्रेन 24 फरवरी और 03, 10, 17, 24 मार्च को हरिद्वार से रात 21:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात में 22:30 बजे साबरमती पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर स्टॉप

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, पिंडवाड़ा, जवाई बांध, फालना,रानी, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली कैंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं रुड़की स्टेशनों पर रुकेगी।

असारवा से आगरा कैंट स्पेशल ट्रेन का रूट और टाइमिंग

ट्रेन संख्या 01920/01919 असारवा-आगरा केंट-असारवा स्पेशल (60 फेरे): ट्रेन संख्या 01920 असारवा-आगरा केंट स्पेशल 19 फरवरी से 30 मार्च तक (मंगलवार और बुधवार को छोडकर) असारवा से प्रतिदिन 1450 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 0745 बजे आगरा केंट पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन संख्या 01919 आगरा केंट-असारवा स्पेशल 18 फरवरी से 29 मार्च तक (सोमवार और मंगलवार को छोडकर) आगरा कैंट से प्रतिदिन 1810 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 1110 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, मांडल गढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, रूपबास और फतेहपुर सीकरी स्टेशनों पर रुकेगी।

गौरतलब है कि रेलवे द्वारा हर साल होली, दिवाली और छठ महापर्व जैसे सभी बड़े त्योहारों के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और मांग को देखते हुए समय-समय पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। यह स्पेशल ट्रेनें कई राज्यों से होकर गुजरती हैं।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं।
