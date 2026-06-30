सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट से नहीं मानी जाएगी हिंदू शादी, गुजरात HC ने बताया विवाह वैध कब होगा?
क्या केवल मैरिज सर्टिफिकेट बन जाने से कोई हिंदू विवाह कानूनी रूप से वैध हो जाता है? इस महत्वपूर्ण सवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जानिए आखिर किस आधार पर शादी को वैध माना जाएगा।
गुजरात हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह की वैधता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया है कि केवल रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट किसी हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि यदि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत तय जरूरी धार्मिक रस्में पूरी नहीं हुई हैं, तो ऐसी शादी कानून की नजर में लीगल नहीं मानी जाएगी।
जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट केवल उस विवाह का प्रमाण होता है, जो पहले से पूरी विधि-विधान से संपन्न हुआ हो। यदि शादी से जुड़े जरूरी संस्कार ही नहीं हुए, तो केवल रजिस्ट्रेशन से पति-पत्नी का कानूनी संबंध स्थापित नहीं हो सकता।
ब्रिटेन में रहने वाले युवक की याचिका से शुरू हुआ मामला
यह मामला ब्रिटेन में रहने वाले एक व्यक्ति की याचिका से जुड़ा था। उसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कथित विवाह को शून्य (Void) घोषित करने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे कथित विवाह की जानकारी तब मिली, जब महिला उसके माता-पिता के पास शादी का सर्टिफिकेट लेकर पहुंची और खुद को उसकी पत्नी बताया।
व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसने कभी महिला से शादी नहीं की, न ही किसी प्रकार की हिंदू विवाह की रस्में निभाईं। उसने यह भी दावा किया कि महिला के पिता की कंपनी में नौकरी के दौरान प्रमोशन का लालच और नौकरी से निकालने की धमकी देकर उससे कागजों पर साइन कराए गए थे।
महिला ने भी स्वीकार किया कि नहीं हुई थी शादी
सुनवाई के दौरान महिला ने भी अपने लिखित जवाब में माना कि दोनों के बीच हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार कोई शादी नहीं हुई थी। न तो कोई धार्मिक रस्म निभाई गईं थीं और न ही दोनों कभी पति-पत्नी की तरह साथ रहे।
इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि शादी का सर्टिफिकेट मौजूद होने के कारण विवाह को प्रथम दृष्टया वैध माना जाएगा और पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई जरूरी है।
'सप्तपदी' शामिल होने पर ही शादी पूर्ण मानी जाएगी
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि जब स्वयं महिला यह स्वीकार कर चुकी है कि शादी की जरूरी रस्में नहीं हुईं, तब दोनों पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करने का कोई औचित्य नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विवाह संबंधित पक्षों के प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न होना चाहिए। यदि उन रस्मों में सप्तपदी (सात फेरे) शामिल है, तो सातवां फेरा पूरा होने के बाद ही विवाह पूर्ण और कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाएगा।
याचिकाकर्ता को शादी का रजिस्ट्रेशन रद्द कराने की दी अनुमति
पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह केवल एक सामाजिक आयोजन, दावत या मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ‘संस्कार’ है, जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष आजीवन, समान और सहमति वाले वैवाहिक संबंध में बंधते हैं। अंत में हाईकोर्ट ने कथित विवाह को शून्य (Null and Void) घोषित कर दिया और याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के सामने शादी का रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट रद्द कराने की अनुमति भी दे दी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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