'जामा मस्जिद में मिलीं मूर्तियां', गुजरात में ऐसे दावे के बाद तनाव, भारी जुटान का प्लान
गुजरात की भरूच जामा मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन ने बड़ा दावा किया है। हिंदू संगठन का कहना है कि एएसआई द्वारा संरक्षित जामा मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों और अवशेषों के संरक्षण के लिए संगठन ने सभा बुलाई है।
भरूच की एक मस्जिद के अंदर हिंदू और जैन अवशेष होने का दावा किया गया है। 'श्री चक्रधर स्वामी जन्म स्थल राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण समिति' ने दावा किया है कि एएसआई द्वारा संरक्षित भरूच की जामा मस्जिद के अंदर हिंदू और जैन परंपरा की मूर्तियां हैं। संगठन के इस दावे और उसे संरक्षित करने के लिए 15 जून को एक सभा के ऐलान के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने मस्जिद परिसर के साथ-साथ पूरे शहर में निगरानी तेज कर दी है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एक संगठन दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद के अंदर हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियों और उनके अवशेष मिले हैं। संगठन का कहना है कि इन मूर्तियों और अवशेषों को बेहतर सुरक्षा और अच्छे रखरखाव की जरूरत है। संगठन का दावा है कि जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियों और अवशेषों के साथ ही यह महानुभाव पंथ के संस्थापक चक्रधर स्वामी का जन्मस्थान और जैन तीर्थ स्थल समदी विहार भी है। अब संगठन ने इसके रखरखाव और इसकी सुरक्षा के लिए एक सभा का आयोजन का ऐलान किया है, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है कि इस सभा में करीब 5 हजार लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है।
क्या है मांग
इस अभियान का नेतृत्व कर रहे संगठन के सदस्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारे पर एएसआई के अधिकारी की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो है, जिसमें स्मारक के ग्राउंड फ्लोर पर प्राचीन मूर्तियां खराब हालत में पड़ी दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि हम शांति भंग नहीं कर रहे हैं और ना ही मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई आपत्ति कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्मारक में मौजूद हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियों को सही से संरक्षित किया जाए। इसके लिए 15 जून को हॉस्टल ग्राउंड पर 15 जून को करीब 5000 की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ऑफिस जाकर इन मूर्तियों और अवशेषों को संरक्षित करने की मांग की जाएगी।
दावा किया जा रहा है कि इस साल मार्च में एक एएसआई की मौजूदगी में एक वीडियो बनाया गाय था। इस वीडियो में हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियों के साथ ही अवशेष भी वीडियो में दिखे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी चल रहा था। मूर्तियों को संरक्षित करने की मांग करने वाले इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे थे। अब 15 जून को इस मांग का समर्थन करने वाले लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं।
क्या बोले जामा मस्जिद के ट्रस्टी
जामा मस्जिद के ट्रस्टी अब्दुल कामथी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि यह स्मारक एएसआई द्वारा संरक्षित है और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि एएसआई से जब पूछा गया कि क्या मस्जिद परिसर में किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति दी गई थी, तो अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि किसी को वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब्दुल ने दावा किया कि मुसलमान यहां पिछले 700 सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं और दूसरे धर्म के लोग भी इस जगह आते रहते हैं। अब्दुल ने कहा कि कुछ लोग इलाके की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे पहले भी इस तरह का प्रयास किया जा चुका है। अब्दुल ने प्रशासन के साथ ही एएसआई को पत्र लिखकर इस मामले में जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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