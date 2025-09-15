सूरत के होटल में पकड़ा हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, थाईलैंड की 13 लड़कियां छुड़ाईं; 9 लोग गिरफ्तार

गुजरात के सूरत में एक होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने शनिवार देर रात ने होटल में छापा मारकर थाईलैंड की 13 लड़कियों को छुड़ाया। वहीं मौके से पांच ग्राहकों और होटल के चार कर्मचारियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

गुजरात के सूरत में एक होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने शनिवार देर रात ने होटल में छापा मारकर थाईलैंड की रहने वाली 13 लड़कियों को बचाया। वहीं मौके से पांच ग्राहकों और होटल के चार कर्मचारियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस को छापेमारी में मौके से 8 मोबाइल फोन, कंडोम, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामान मिले हैं। पुलिस को योगेश तालेकर के बैंक खाते से जुड़ा एक क्यूआर कोड बरामद हुआ है, जिस पर ग्राहकों से डिजिटल भुगतान लिया जाता था। पुलिस ने सभी आरोपियों पर जहांगीरपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सेक्स रैकेट के बारे में एक गुप्त सूचना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ए.एन. गबानी ने तुरंत होटल में छापेमारी की। पुलिस टीम जब चौथी मंजिल पर पहुंची, तो उन्हें होटल का दरवाजा अंदर से बंद मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान गिरफ्तार लोगों में होटल मैनेजर रूपेश मिश्रा उर्फ ​​मैक्सी और बिपिन बाबरिया उर्फ ​​बंटी, संजय हिंगड़े, हाउसकीपिंग स्टाफ राहुल सोलंकी और पांच ग्राहक शामिल हैं।

जांच में पता चला कि वॉन्टेड आरोपी विजय कस्तूरे इस सेक्स रैकेट का सरगना था, जिसे पुलिस ने छह महीने पहले इसी होटल से गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद उसने फिर से यह धंधा शुरू कर दिया था।

कस्तूरे सेक्स रैकेट में शामिल थाईलैंड की महिलाओं की फोटो ग्राहकों को भेजता था, जबकि होटल मैनेजर रूपेश मिश्रा और बिपिन बाबरिया उसकी इजाजत मिलने के बाद ही ग्राहकों को अंदर आने देते थे।

दो और लोगों की हुई पहचान पुलिस ने एक अन्य मैनेजर गणपत यादव और ड्राइवर अशोक मामा की भी पहचान की है, जो कथित तौर पर महिलाओं को होटल से लाते-ले जाते थे। हालांकि, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।