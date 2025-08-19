Hidden Camera Found in Restaurant Toilet In Surat Video Woman Shocked Watching Video शर्मनाक! रेस्टोरेंट के टॉयलेट में मिला हिडन कैमरा, वीडियो देख महिला के उड़े होश, Gujarat Hindi News - Hindustan
Tue, 19 Aug 2025 09:07 PM
गुजरात के सूरत से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट में कैमरा मिला है। रेस्टोरेंट में आई महिला जब टॉयलेट गई तो उसे एग्जॉस्ट फैन में छिपा एक मोबाइल फोन मिला। उसे उस फोन में अपना एक वीडियो भी मिला जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। बाद में उमरा पुलिस में मामले की शिकायत की गई जिसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट से एक 30 साल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये शक्स रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करता है। इसकी पहचान सुरेंद्र राणा के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइन फोन जब्त किए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को फोन से महिला ग्राहकों के चार अश्लील वीडियो मिले हैं। मामले का खुलासा रविवार को हुआ। महिला रेस्टोरेंट के टायलेट में गई। जैसे ही वह फ्लश का इस्तेमाल करने के लिए मुड़ी, उसकी नजर एग्जॉस्ट फैन पर गई जहां उसने छिपा हुआ फोन देखा। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपने दोस्त को बुलाया जिसके बाद वहां से फोन निकाला गया। इसके बाद महिला उमरा पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस रेस्टोरेंट पहुंची और सुरेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया। वह रेस्टोरेंट में तीन साल से काम कर रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, मने उसके पास से एक और फ़ोन ज़ब्त किया है। दोनों फोन की जांच की तो उसमें इसी तरह रिकॉर्ड किए गए चार वीडियो मिले। हमने दोनों फोन तकनीकी जांच के लिए भेज दिए हैं और पता लगा रहे हैं कि वह कब से ऐसा कर रहा था। हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसने किसी को वीडियो फ़ॉरवर्ड किए हैं या बेचे हैं या नहीं। उधर रेस्टोरेंट ने भी घटना पर माफी मांगते हुए बयान जारी किया है।

रेस्टोरेंट ने कहा, के'स चारकोल इस हालिया घटना से बेहद सदमे और दुख में है। हमें गहरा खेद है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रबंधन, मालिक और यहां तक कि हमारे परिवार भी इन्हीं सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब हम हर स्टाफ की नए सिरे से पूरी जांच शुरू कर रहे हैं।

