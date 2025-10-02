Heavy rains will occur in many districts of Gujarat, IMD has issued orange and yellow alerts गुजरात में एकबार फिर होगी जोरदार बारिश, IMD ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज व येलो अलर्ट, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात न्यूज़
Heavy rains will occur in many districts of Gujarat, IMD has issued orange and yellow alerts

गुजरात में एकबार फिर होगी जोरदार बारिश, IMD ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज व येलो अलर्ट

IMD ने देर शाम तक प्रदेश के राजकोट, बोटाद, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी सिर्फ अगले चार घंटों के लिए है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरातThu, 2 Oct 2025 03:06 PM
गुजरात में एकबार फिर होगी जोरदार बारिश, IMD ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज व येलो अलर्ट

गुजरात में जारी बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहने की संभावना है, इस दौरान आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि एक-दो दिन बाद इसके रुक जाने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज देर शाम तक प्रदेश के राजकोट, बोटाद, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कच्छ, पाटण, मेहसाणा, गांधीनगर, खेरा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, आणंद, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों के लिए मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी सिर्फ देर शाम तक के लिए है।

इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन के लिए मौसम की भविष्यवाणी करते हुए गुरुवार को जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, द्वारका और कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद और आणंद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की गरज के साथ छींटे पड़ने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

जबकि विभाग ने दक्षिण गुजरात के वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड व सौराष्ट्र-कच्छ के सभी जिलों सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की आंधी आने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है।

इसके अलावा 3 अक्तूबर (शुक्रवार) के लिए मौसम विभाग ने उत्तर गुजरात क्षेत्र के सभी जिलों जैसे बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड में कुछ स्थानों पर जबकि सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ और बोटाद में कई स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

गुजरात के कई जिलों में गुरुवार को भी होगी जोरदार बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

कैसा रहा बीते दिन का मौसम?

गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक के पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो इस दौरान सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। सौराष्ट्र के अधिकांश स्थानों पर, कच्छ में कई स्थानों पर, दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर और उत्तर गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई।

संक्षिप्त मौसमी परिस्थितियां

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर से होकर गुजर रही है। कल उत्तर-पूर्व अरब सागर और उससे सटे सौराष्ट्र तट पर बना सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया और एक अवदाब में परिवर्तित हो गया। आज 02 अक्टूबर, 2025 को उत्तर-पूर्व अरब सागर के ऊपर, पोरबंदर से लगभग 210 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, द्वारका से 210 किमी दक्षिण-पश्चिम, नलिया से 290 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और कराची से 460 किमी दक्षिण में केंद्रित हो गया। अगले 3 दिनों के दौरान इसके दक्षिण-पश्चिम की ओर उत्तर-पश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है। कल उत्तर-पूर्व अरब सागर पर बने अवदाब से लेकर सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान होते हुए दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश तक औसत समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर बनी द्रोणिका अब कम स्पष्ट हो गई है।

Gujarat News

