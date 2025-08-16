गुजरात में फिर शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर, अगले चार दिन कई जिलों के लिए रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने शनिवार को सुरेंद्रनगर और बोटाड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में यहां भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार बीते दिन सूरत में 55 मिली मीटर बारिश हुई।

गुजरात में बीते कई दिनों तक बेरुखी दिखाने के बाद मॉनसून एकबार फिर एक्टिव हो गया है। शनिवार को सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो इस दौरान गुजरात क्षेत्र के खेड़ा जिले में और सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। इसके अलावा दक्षिण गुजरात क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र में कई स्थानों पर, सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि कच्छ में मौसम शुष्क रहा।

मौसम विभाग ने शनिवार को सुरेंद्रनगर और बोटाड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में यहां भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कच्छ, बनासकांठा, पाटण, मोरबी, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, खेरा, आणंद, वडोदरा, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अगले कुछ घंटों में यहां 5 मिमी प्रति घंटे की गति से बारिश की संभावना जारी की है।

अगले चार दिन कई जिलों के लिए रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी 16 अगस्त (शनिवार) को मौसम विभाग ने गुजरात के नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा व नगर हवेली जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा नर्मदा, सूरत, डांग, तापी, अमरेली और भावनगर जिलों में अलग-अलग स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव जिलों के लिए विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा नगर हवेली में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है।

17 अगस्त (रविवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के छोटा उदयपुर, नर्मदा, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर, गिर-सोमनाथ और दीव जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने साबरकांठा, अरावली, दाहोद, पंचमहल, महिसागर, वडोदरा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ और बोटाद जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दमन व दादरा नगर हवेली में विभाग ने अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है।

18 अगस्त (सोमवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा और नगर हवेली जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि विभाग ने सूरत, डांग, तापी, जूनागढ़, गिर-सोमनाथ और दीव जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, बोटाद और कच्छ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है।

19 अगस्त (मंगलवार) के लिए मौसम विभाग ने डांग, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, द्वारका, भरूच, सूरत, तापी, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर-सोमनाथ और दीव जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बोटाद और कच्छ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है।