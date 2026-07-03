गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मंगरोल में 498 मिमी गिरा पानी; IMD ने अगले तीन दिन के लिए जारी किया अलर्ट
शुक्रवार रात 8 बजे तक बीते 14 घंटों के दौरान जूनागढ़ के दो इलाकों में सबसे ज्यादा पानी गिरा। इस दौरान जिले के मंगरोल में 498 मिमी और मालिया हतिना 355 मिमी बारिश दर्ज की गई।
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ ही गुजरात में जबरदस्त वर्षा का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे जलभराव और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बीते 14 घंटों के दौरान जूनागढ़ के दो इलाकों में 498 मिमी और 355 मिमी बारिश हुई है। उधर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया कि मॉनसून, उत्तर अरब सागर और गुजरात में और आगे बढ़ गया है, और इसके कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।
IMD ने राज्य के कुछ हिस्सों में 3 से 6 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश, 6 से 8 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और 9 जुलाई को कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार रात 8 बजे तक 14 घंटों में राज्य की 26 तालुकाओं में 100 मिमी (10 सेमी) से ज्यादा बारिश हुई, इस दौरान इनमें से 15 तालुकाओं में विशेषकर जूनागढ़, तापी, नवसारी, डांग और गिर सोमनाथ जिलों में 200 मिमी (20 सेमी) से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने शनिवार (4 जुलाई) को दक्षिणी गुजरात के सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड और भावनगर जिलों में कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दाहोद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
विभाग ने रविवार (5 जुलाई) के लिए सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
विभाग ने सोमवार (6 जुलाई) के लिए डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात क्षेत्र के सूरत और तापी जिलों और सौराष्ट्र के भावनगर जिले में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
जूनागढ़ के दो इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश
विभाग के अनुसार जूनागढ़, डांग और सूरत जिले भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए। SEOC के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार रात 8 बजे तक बीते 14 घंटों के दौरान जूनागढ़ के दो इलाकों में सबसे ज्यादा पानी गिरा। इस दौरान जिले के मंगरोल में 498 मिमी और मालिया हतिना 355 मिमी बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण मालिया हतिना से बहने वाली मेघल नदी में बाढ़ आ गई, जिससे आसपास के गांवों के निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि सौराष्ट्र के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंस गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजकोट के ध्रोल इलाके में भारी बारिश के बाद जगह-जगह पानी भर गया।
अंकलेश्वर के पास पुलिया पर बनी सड़क धंसी
दिन भर हुई भारी बारिश के कारण नवसारी जिले में एक राज्य राजमार्ग पर पानी भर गया और वंसदा, चिखली और गणदेवी तालुकाओं के निचले इलाकों में स्थित घर भी प्रभावित हुए। भारी बारिश के बीच, तेज हवाओं और ऊंची लहरों की आशंका को देखते हुए कई बंदरगाहों पर मछुआरों को अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है, और इस बारे में संकेतक लगाए गए हैं। इसके अलावा भारी बारिश के कारण मेहसाणा के कड़ी शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अंकलेश्वर के पास पुलिया पर बनी सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर धंस गया और उसके अंदर के सभी सरिये दिखाई देने लगे।
वेरावल में हुई 221 मिमी बारिश
उधर गिर सोमनाथ जिले के वेरावल (221.8 MM) और प्रभास पाटण कस्बों के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में दुकानों और घरों में पानी घुस गया। राज्य में अब तक औसत बारिश का 8.46 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया है, जिसमें दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र जिलों में सबसे अधिक बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया कि 206 जलाशयों में पानी का स्तर उनकी कुल क्षमता का 36 प्रतिशत है, और भारी बारिश के बाद इनमें से दो को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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