गुजरात में भारी बारिश से रेल सेवाओं पर पड़ा असर, वंदे भारत और तेजस समेत 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कई को रिशेड्यूल किया
गुजरात-महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया है और केन्द्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश और जलभराव के कारण पश्चिमी रेलवे के विभिन्न रेलखंडों पर ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। गुजरात में बाढ़ के कारण वडोदरा और सूरत में सबसे अधिक तबाही हुई है। कुछ हिस्सों में जल भराव के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पटरियों पर पानी जमा होने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से 8 जुलाई को गुजरात से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, तथा कई मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग और समय में परिवर्तन किया गया है। जबकि कुछ ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रोकना भी पड़ा।
देश गुजरात की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में जानकारी देते हुए पश्चिमी रेलवे ने बताया कि सचिन-भेस्तान और नवसारी-मारोल सेक्शन में जलभराव से रेल यातायात पर असर पड़ा है, जिससे कई ट्रेनों को मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ा या रेल सेवाएं पूरी तरह रद्द करनी पड़ीं। इस दौरान रेल विभाग ने यात्रियों को सलाह भी दी कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें।
8 जुलाई, 2026 को रद्द ट्रेनें
22962 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस
22961 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस
20907 दादर-भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस
12934 अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस
12933 बांद्रा टर्मिनस-अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस
12932 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस
12931 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस
82902 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस
82901 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस
19057 सूरत-मंगलुरु जंक्शन एक्सप्रेस
12928 एकतानगर-दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
09012 भुज-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल
22956 भुज-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
12955 मुंबई सेंट्रल-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
22483 भगत की कोठी-गांधीधाम एक्सप्रेस
22484 गांधीधाम-भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस
19003 दादर-भुसावल एक्सप्रेस
19004 भुसावल-दादर एक्सप्रेस
19015 दादर-पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस
22930 वडोदरा-दहानू रोड सुपरफास्ट एक्सप्रेस
12268 हापा-मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस
19252 ओखा-वेरावल एक्सप्रेस
19425 बोरीवली-नंदुरबार एक्सप्रेस
12972 भावनगर टर्मिनस-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
09080 इंदौर-मुंबई सेंट्रल स्पेशल
69164 दहानू रोड-पनवेल मेमू
69165 पनवेल-वसई रोड मेमू
69168 वसई रोड-पनवेल मेमू
69167 पनवेल-वसई रोड मेमू
69166 वसई रोड-पनवेल मेमू
69161 पनवेल-दहानू रोड मेमू
61002 डोंबिवली-बोईसर मेमू
61001 बोईसर-वसई रोड मेमू
61003 वसई रोड-दिवा मेमू
59049 वलसाड-वडोदरा पैसेंजर
22929 दहानू रोड-वडोदरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस
19033 वलसाड-अहमदाबाद गुजरात क्वीन एक्सप्रेस
आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें
12215 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस (सूरत में अल्पावधि में समाप्त)
12479 जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस (वापी पर अल्पावधि में समाप्त)
12489 श्री गंगानगर-दादर (वापी में संक्षिप्त रूप से समाप्त)
12972 भावनगर टर्मिनस-बांद्रा टर्मिनस (दहानु रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट)
14707 हनुमानगढ़-दादर (वलसाड में संक्षिप्त रूप से समाप्त)
12996 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस (वलसाड में शॉर्ट टर्मिनेट)
59045 मुंबई सेंट्रल-वापी पैसेंजर (घोलवड में शॉर्ट टर्मिनेट)
59040 वापी-मुंबई सेंट्रल पैसेंजर (वापी के बजाय घोलवड से शुरू होगी)
पुनर्निर्धारित ट्रेनें
12010 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस
09707 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल
22196 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी एक्सप्रेस
22953 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस
12009 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस
22717 राजकोट-सिकंदराबाद एक्सप्रेस
20959 वलसाड-वडनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
19037 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी अवध एक्सप्रेस
12903 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल
05034 बांद्रा टर्मिनस-गोमती नगर स्पेशल
14808 दादर-जोधपुर एक्सप्रेस
19019 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार एक्सप्रेस
9 जुलाई 2026 (गुरुवार) को रद्द ट्रेनें
19426 नंदुरबार-बोरीवली एक्सप्रेस
19251 वेरावल-ओखा एक्सप्रेस
10 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को रद्द ट्रेनें
19417 बोरीवली-वटवा एक्सप्रेस
22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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