गुजरात के लिए अगले 3 दिन भारी, लगेगी बारिश की झड़ी; इतने जिलों के लिए रेड, ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने रविवार को सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा राजकोट, अमरेली, भावनगर, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी और डांग जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरातSat, 27 Sep 2025 04:26 PM
मौसम विभाग ने आज शनिवार को प्रदेश के भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, डांग, सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश में अगले दो दिन प्रदेश के कई इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने रविवार को तीन जिलों, सोमवार को दो जिलों के लिए लाल चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही विभाग ने अगले तीन दिन तक कई इलाकों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अगले चार दिन चक्रवाती तूफान आने की संभावना जताई है। साथ ही बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने की आशंका भी व्यक्त की है। बीते दिन के मौसम की बात करें तो शुक्रवार को दक्षिण गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। उत्तर गुजरात क्षेत्र और कच्छ में मौसम दिन जैसा रहा।

अगले तीन दिन इन जिलों में मौसम रहेगा भयानक खराब

28 सितंबर (रविवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा राजकोट, अमरेली, भावनगर, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी और डांग जिलों में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि गिर सोमनाथ, जूनागढ़, बोटाद, सुरेंद्रनगर, आणंद, वडोदरा, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, अरावली, खेड़ा, गांधीनगर, साबरकांठा, अहमदाबाद, मेहसाणा, बनासकांठा और पाटण जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

29 सितंबर (सोमवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड, दमन और दादर-नागर हवेली जैसे इलाकों के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्र नगर, बोटाद, भरूच, आणंद, अहमदाबाद, पाटण, कच्छ और बनासकांठा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

30 सितंबर (मंगलवार) के लिए मौसम विभाग ने देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के कच्छ, मोरबी, जामनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम की संक्षिप्त स्थिति

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुजर रही है। दक्षिण तटीय ओडिशा पर बना दबाव क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा और आज, 27 सितंबर 2025 को सुबह 0830 बजे IST पर दक्षिण आंतरिक ओडिशा पर, अक्षांश 19.3° उत्तर और देशांतर 84.2° पूर्व के पास, गुनुपुर (ओडिशा) से लगभग 50 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 70 किमी पश्चिम, फूलबनी (ओडिशा) से 130 किमी दक्षिण, भवानीपटना (ओडिशा) से 130 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व और जगदलपुर (छत्तीसगढ़) से 230 किमी पूर्व में केंद्रित रहा। अगले 24 घंटों के दौरान इसके दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ने तथा धीरे-धीरे कमजोर होकर एक स्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है।

Gujarat News

