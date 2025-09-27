गुजरात के लिए अगले 3 दिन भारी, लगेगी बारिश की झड़ी; इतने जिलों के लिए रेड, ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने रविवार को सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा राजकोट, अमरेली, भावनगर, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी और डांग जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने आज शनिवार को प्रदेश के भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, डांग, सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश में अगले दो दिन प्रदेश के कई इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने रविवार को तीन जिलों, सोमवार को दो जिलों के लिए लाल चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही विभाग ने अगले तीन दिन तक कई इलाकों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अगले चार दिन चक्रवाती तूफान आने की संभावना जताई है। साथ ही बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने की आशंका भी व्यक्त की है। बीते दिन के मौसम की बात करें तो शुक्रवार को दक्षिण गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। उत्तर गुजरात क्षेत्र और कच्छ में मौसम दिन जैसा रहा।

अगले तीन दिन इन जिलों में मौसम रहेगा भयानक खराब 28 सितंबर (रविवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा राजकोट, अमरेली, भावनगर, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी और डांग जिलों में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि गिर सोमनाथ, जूनागढ़, बोटाद, सुरेंद्रनगर, आणंद, वडोदरा, पंचमहल, दाहोद, महीसागर, अरावली, खेड़ा, गांधीनगर, साबरकांठा, अहमदाबाद, मेहसाणा, बनासकांठा और पाटण जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

29 सितंबर (सोमवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड, दमन और दादर-नागर हवेली जैसे इलाकों के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्र नगर, बोटाद, भरूच, आणंद, अहमदाबाद, पाटण, कच्छ और बनासकांठा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

30 सितंबर (मंगलवार) के लिए मौसम विभाग ने देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के कच्छ, मोरबी, जामनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।