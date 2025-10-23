गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी, 29 अक्टूबर तक इन जिलों में खूब बरसेंगे बादल; IMD ने दिया येलो अलर्ट

संक्षेप: बीते दिन के मौसम की बात करें तो गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कुछ इस तरह रहा। दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई, जबकि उत्तर गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र-कच्छ और दीव में मौसम शुष्क रहा।

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के मौसम पूर्वानुमान प्रभारी अशोक कुमार दास ने कहा कि 'गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 23 से 29 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 25 और 26 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है।' उन्होंने बताया कि अगले चार दिन के लिए गुजरात क्षेत्र में आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है, वहीं सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में 24 से लेकर 26 अक्तूबर तक के लिए 30 से 40 की हवा के साथ थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है। 25 अक्तूबर को प्रदेश के सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, डांग, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दिव जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबकि 26 अक्तूबर को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भरूच, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट और दीव के लिए चेतावनी जारी की गई है।

अगले चार दिन इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी 23 अक्तूबर (गुरुवार) को गुजरात क्षेत्र के दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और दमन, दादरा और नगर हवेली जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना है।

24 अक्तूबर (शुक्रवार) को गुजरात क्षेत्र के दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी व दमन, दादरा और नगर हवेली जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र-कच्छ के क्षेत्र के राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने और 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ बारिश होने की संभावना है।

25 अक्तूबर (शनिवार) को मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात क्षेत्र के सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा और नगर हवेली और सौराष्ट्र-कच्छ के अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और दमन, दादरा और नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्की गरज के साथ छींटे पड़ने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना भी जताई है।

26 अक्तूबर (रविवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और दमन, दादरा और नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

मौसम की महत्वपूर्ण सिनोप्टिक परिस्थितियां दक्षिण-पूर्व अरब सागर पर कल का डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान 5 किमी प्रति घंटे की गति से धीरे-धीरे उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ गया और 23 अक्टूबर को सुबह साढ़े आठ बजे उसी क्षेत्र में अमिनिदिवी (लक्षद्वीप) से लगभग 560 किमी पश्चिम-दक्षिणपश्चिम और पंजिम (गोवा) से 910 किमी दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित था। अगले 24 घंटों के दौरान इसके दक्षिण-पूर्व अरब सागर से होते हुए उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर पूर्व-मध्य अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है।