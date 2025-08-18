heavy rain warning for 3 days in gujarat weather dept issued orange and red alert गुजरात में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी; किन जिलों में ऑरेंज और कहां रेड अलर्ट?, Gujarat Hindi News - Hindustan
Gujarat Mausam Forecast: बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में ऑरेंज और कहां रेड अलर्ट? ताजा जानकारी के लिए पढ़ें मौसम विभाग का यह अपडेट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादMon, 18 Aug 2025 06:16 PM
गुजरात पर मानसून एकबार फिर मेहरबान होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 19 और 20 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उससे पहले अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा नगर हवेली, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यही नहीं बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका, बोटाद और कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही मेहसाणा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका, बोटाद, कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात में 19 और 20 अगस्त को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 19 अगस्त को गजरात के नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 20 अगस्त को नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, अमरेली और भावनगर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

