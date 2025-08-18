गुजरात में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी; किन जिलों में ऑरेंज और कहां रेड अलर्ट?

Gujarat Mausam Forecast: बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में ऑरेंज और कहां रेड अलर्ट? ताजा जानकारी के लिए पढ़ें मौसम विभाग का यह अपडेट…

गुजरात पर मानसून एकबार फिर मेहरबान होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से गुजरात के विभिन्न हिस्सों में 19 और 20 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उससे पहले अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड और दमन, दादरा नगर हवेली, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यही नहीं बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका, बोटाद और कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही मेहसाणा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका, बोटाद, कच्छ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात में 19 और 20 अगस्त को मौसम ज्यादा खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।