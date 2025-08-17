गुजरात में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट; रहें सतर्क

बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस रिपोर्ट में जानें किन जिलों में जारी किया गया है भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट...

उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों से दूर पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान एक अवदाब में बदलने की संभावना है। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से गुजरात में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ही बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, द्वारका और बोटाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, कच्छ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कल भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है।