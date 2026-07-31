गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश, NDRF की 17 टीमें तैनात; सूरत में 1,500 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए
गुजरात के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश दर्ज की गई है। सूरत में 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। खराब मौसम को देखते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।
गुजरात के मध्य और दक्षिण भागों के कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई तथा सबसे ज़्यादा प्रभावित सूरत में 1,500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के बाद, 13 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश को लेकर 'रेड अलर्ट' और सात जिलों में भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है।
राज्य के राहत आयुक्त गौरव मकवाना ने एक बयान में कहा, ''नर्मदा, आणंद, खेड़ा, छोटा उदेपुर, वडोदरा और सूरत समेत कई जिलों में अच्छी-खासी बारिश हुई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।''
कई इलाकों में 150 मिमी से भी ज्यादा बारिश
राज्य आपात अभियान केंद्र के डेटा के अनुसार, शुक्रवार को सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक सूरत, खेड़ा, आणंद, भरूच और नर्मदा के कई तालुकों में 150 मिलीमीटर (मिमी) ज्यादा बारिश हुई। सूरत सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां इस दौरान उमरपाड़ा तालुका में 247 मिमी बारिश दर्ज की गई।
सूरत के निगम आयुक्त एम. नागराजन ने कहा, ''शुक्रवार को रेड अलर्ट के बीच, निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 1,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और भारतीय सेना की टीम तैयार रखी गई हैं।''
कहां कितनी बारिश?
खेड़ा जिले के नाडियाड में शुक्रवार को अपराह्न दो बजे तक आठ घंटों में 191 मिमी बारिश हुई, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। जिले के वासो इलाके में 177 मिमी बारिश हुई। नाडियाड में लोग घुटने तक भरे पानी में चलते हुए दिखे। आणंद जिले के बोरसद में सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक 170 मिमी बारिश हुई। खंभात में 165 मिमी बारिश दर्ज की गई। आठ घंटे में भरूच जिले के नेतरंग में 155 मिमी बारिश हुई, जबकि आणंद जिले के पेटलाड और नर्मदा जिले के सागबारा में 152 मिमी बारिश हुई। इस अवधि के दौरान तापी जिले के डोलवन में 149 मिमी बारिश हुई। सूरत के अंबिका में 146 मिमी, नर्मदा के गरुड़ेश्वर में 144 मिमी, सूरत के अरेथ में 138 मिमी और डांग के सुबीर में 137 मिमी बारिश हुई।
एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात
शुक्रवार दोपहर से रेड अलर्ट के बीच अहमदाबाद के कई इलाकों में भी बारिश हुई। राहत आयुक्त मकवाना ने बताया कि गुजरात में बारिश से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 33 टीम तैनात की गई हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।