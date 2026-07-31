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गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश, NDRF की 17 टीमें तैनात; सूरत में 1,500 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए

By Mohit
अहमदाबाद, भाषा
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गुजरात के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश दर्ज की गई है। सूरत में 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। खराब मौसम को देखते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।

Gujarat weather
सूरत में 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। (ANI Photo)

गुजरात के मध्य और दक्षिण भागों के कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई तथा सबसे ज़्यादा प्रभावित सूरत में 1,500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के बाद, 13 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश को लेकर 'रेड अलर्ट' और सात जिलों में भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है।

राज्य के राहत आयुक्त गौरव मकवाना ने एक बयान में कहा, ''नर्मदा, आणंद, खेड़ा, छोटा उदेपुर, वडोदरा और सूरत समेत कई जिलों में अच्छी-खासी बारिश हुई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।''

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कई इलाकों में 150 मिमी से भी ज्यादा बारिश

राज्य आपात अभियान केंद्र के डेटा के अनुसार, शुक्रवार को सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक सूरत, खेड़ा, आणंद, भरूच और नर्मदा के कई तालुकों में 150 मिलीमीटर (मिमी) ज्यादा बारिश हुई। सूरत सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां इस दौरान उमरपाड़ा तालुका में 247 मिमी बारिश दर्ज की गई।

सूरत के निगम आयुक्त एम. नागराजन ने कहा, ''शुक्रवार को रेड अलर्ट के बीच, निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 1,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और भारतीय सेना की टीम तैयार रखी गई हैं।''

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कहां कितनी बारिश?

खेड़ा जिले के नाडियाड में शुक्रवार को अपराह्न दो बजे तक आठ घंटों में 191 मिमी बारिश हुई, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। जिले के वासो इलाके में 177 मिमी बारिश हुई। नाडियाड में लोग घुटने तक भरे पानी में चलते हुए दिखे। आणंद जिले के बोरसद में सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक 170 मिमी बारिश हुई। खंभात में 165 मिमी बारिश दर्ज की गई। आठ घंटे में भरूच जिले के नेतरंग में 155 मिमी बारिश हुई, जबकि आणंद जिले के पेटलाड और नर्मदा जिले के सागबारा में 152 मिमी बारिश हुई। इस अवधि के दौरान तापी जिले के डोलवन में 149 मिमी बारिश हुई। सूरत के अंबिका में 146 मिमी, नर्मदा के गरुड़ेश्वर में 144 मिमी, सूरत के अरेथ में 138 मिमी और डांग के सुबीर में 137 मिमी बारिश हुई।

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एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात

शुक्रवार दोपहर से रेड अलर्ट के बीच अहमदाबाद के कई इलाकों में भी बारिश हुई। राहत आयुक्त मकवाना ने बताया कि गुजरात में बारिश से प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 33 टीम तैनात की गई हैं।

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