गुजरात में 31 तारीख तक भारी बारिश के आसार, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट; IMD का लेटेस्ट अपडेट

संक्षेप: मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार कल डीसा में 58 मिमी, दीव में 41 मिमी और वेरावल में 22 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बीते दिन सबसे ज्यादा तापमान सूरत में 33.4 डिग्री सेल्सियस, वहीं सबसे कम तापमान डीसा में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

भारतीय मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक गुजरात के अलग-अलग जिलों में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस दौरान अगले तीन दिन के लिए विभाग ने बारिश संभावित क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बुधवार के मौसम की बात करें तो IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए बनासकांठा, पाटण, गिर सोमनाथ, वलसाड और दादर-नागर हवेली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस दौरान यहां पर भारी से बहुत बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही यहां पर 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी लगाया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट आज देर शाम तक के लिए जारी किया है।

अगले तीन दिन इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद 29 अक्तूबर बुधवार को प्रदेश के अमरेली और भावनगर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है।

30 अक्तूबर गुरुवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए, यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा आणंद, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, राजकोट, द्वारका और बोटाद में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और महिसागर में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है।

31 अक्तूबर शु्क्रवार को प्रदेश के पोरबंदर, जूनागढ़ और द्वारका जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए, यहां अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा आणंद, वडोदरा, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदेपुर, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की सतही हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना है।

कैसा रहा बीते दिन का मौसम बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र-कच्छ में कई स्थानों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस दौरान डीसा में 58 मिमी, दीव में 41 मिमी और वेरावल में 22 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बीते दिन सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान सूरत में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान डीसा में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

इससे पहले गुजरात में भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए प्रदेश के आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री संजयसिंह महिडा ने जिलाधिकारियों को जरूरी तैयारी करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। महिडा ने कहा कि संभावित खतरे के मद्देनजर तालुका स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी हेड क्वार्टर में ड्यूटी पर मौजूद रहें।