गुजरात के इन जिलों में लू वाले हालात, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; जानिए लोकेशन
गुजरात के कुछ जिलों में इन दिनों लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने इसके लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक हो गया है।
गुजरात के सुरेंद्रनगर व राजकोट जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है और बृहस्पतिवार के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। अहमदाबाद मौसम विभाग केंद्र के प्रमुख डॉ. अशोक कुमार दास ने बताया कि सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के सुरेंद्रनगर और राजकोट जिलों के लिए बुधवार को भीषण लू की चेतावनी ('रेड अलर्ट') जारी की गई।
कहां जारी हुआ ऑरेंज-येलो अलर्ट
उन्होंने बताया कि मंगलवार को दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों के दीव शहर में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मार्च महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यह इस समय के सामान्य तापमान से 10 डिग्री अधिक है।अधिकारी ने बताया कि बनासकांठा, पाटन, वडोदरा, सूरत, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, मोरबी, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है।गुजरात में बृहस्पतिवार को 'ऑरेंज अलर्ट' जारी रहेगा जबकि शुक्रवार को 'येलो अलर्ट' जारी होने की संभावना है।
गुजरात में कहां-कितना दर्ज किया गया तापमान
दास ने बताया कि अगले दो दिनों के बाद तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को राजकोट में अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस अधिक 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो गुजरात में सबसे अधिक है।अहमदाबाद में सोमवार को तापमान सामान्य से 7.2 डिग्री अधिक 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं डीसा और गांधीनगर में तापमान सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस अधिक क्रमशः 41 डिग्री सेल्सियस और 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। वडोदरा और सूरत में भी तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस अधिक क्रमशः 41 डिग्री सेल्सियस और 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
