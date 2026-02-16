Hindustan Hindi News
दिल टूटा तो वैलेंटाइन डे पर नदी में लगा दी छलांग, मौत सामने देख पुलिस को फोन लगाया- जल्दी आकर बचा लो

Feb 16, 2026 12:43 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर
गुजरात के गांधीनगर में एक युवक ने वैलेंटाइन डे पर नदी में छलांग लगा दी। मौत सामने देख उसे मौत का डर सताया और उसने खुद पुलिस को फोन लगाया और बचाने की गुहार लगाई। इस दौरान वह पुलिस से लगातार बात करके अपनी लोकेशन बताता रहा।

"मैं नदी के तेज बहाव के साथ जा रहा हूं। आप आ रहे हो न... मुझे बचा लो" यह लाइन किसी फिल्म की नहीं, गुजरात के गांधीनगर के भाट गांव में रहने वाले 24 साल के युवक की पुलिस संग बातचीत है। वैलेंटाइन डे की ठंडी सुबह तड़के 3.30 पर, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, युवक साबरमती नदी के कराई नहर इलाके में कूद पड़ा। वजह थी- प्रेमिका के धोखे का सदमा। लेकिन अगले ही पल, बहते पानी में तैरते हुए उसे होश आ गया कि 'जिंदगी अनमोल है!' इस अहसास ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। वॉटरप्रूफ फोन निकाला और 112 हेल्पलाइन पर कॉल कर दी। फिर जो हुआ उसके बाद, वो किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है!

14 फरवरी की सुबह तड़के 3:35 बजे 112 कंट्रोल रूम की एक लाइन गूंजी। घबराई आवाज में युवक चिल्लाया, "मैं साबरमती में तैर रहा हूं, बचाओ!" कुछ मिनट पहले ही उसने हताशा में नदी में उछाल मारी थी। ठंडे पानी का बहाव उसे तेजी से बहा ले जा रहा था, लेकिन दिमाग साफ था। वह लगातार अपनी लोकेशन बताता रहा - "ब्रिज के नीचे हूं, नहर के मोड़ पर!" कॉल मिलते ही 3:36 बजे मैसेज फ्लैश हुआ। सेक्टर-17 फायर कंट्रोल से भाट फायर स्टेशन तक बात पहुंची। डाइवर्स, फायरमैन और रेस्क्यू टीम वाहनों में सवार हो निकल पड़े।

1 घंटे चला रेस्क्यू अभियान

अंधेरी रात थी और तेज बहाव वाली साबरमती नदी। रेस्क्यू टीम को युवक की सटीक जगह ढूंढनी थी। वह थक चुका था, लेकिन फोन पर अलर्ट था। वह बार-बार पुलिस से फोन पर कहता रहा- "यहां आ रहे हो न?" फायर ब्रिगेड और 112 टीम ने लगातार कॉल ट्रैकिंग की। युवक खुद गाइड बनकर पुलिस को अपनी लोकेशन बता रहा था। उसके शब्द थे, "अब बाएं मुड़ गया हूं, लाइट दिख रही है!" करीब 4:45 बजे 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद टीम ने उसे नदी के बीच में स्पॉट किया। डाइवर्स ने रस्सी फेंकी, उसे खींचा और किनारे पर लाए। किसी तरह युवक की जान बच गई।

पुलिस बोली- प्रेमिका से विवाद में नदी में कूदा

गांधीनगर के चीफ फायर ऑफिसर राजेश पटेल ने बताया, "प्रेम में विवाद के चलते वह नदी में कूद गया था। फिर पछतावा हुआ। कराई के पास नदी बहुत गहरी है, बहाव में कोई बच नहीं पाता। खुशकिस्मती से वॉटरप्रूफ फोन ने जान बचाई।" अधिकारी हैरान हैं। उनका कहना है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला खुद रेस्क्यू कॉल करे, ऐसा रेयर केस है। युवक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर है। जल्द ही पुलिस युवक के बयान दर्ज करेगी। युवक की काउंसलिंग भी कराई जाएगी।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि पिछले साल 112 डायल से ऐसे 500 से ज्यादा रेस्क्यू हो चुके। युवक का नाम गोपनीय रखा गया है।

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

