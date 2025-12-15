शराब पीने वालों का मुंडन, गुजरात के इस गांव में पंचायत ने लागू किया नया फरमान
गुजरात के एक गांव में शराबबंदी पर पंचायत ने फरमान सुनाया था कि जो भी ड्रिंक करते देखा या पकड़ा गया, उसका मुंडन किया जाएगा। अब विरोध के बाद पंचायत ने नया फरमान लागू किया है।
गुजरात का एक गांव फिर से चर्चा में है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बनासकांठा जिले के धुवा गांव ने पहले एक अनोखा फैसला लिया था। गांव ने तय किया था कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीते या शराब रखते हुए पकड़ा गया, तो उसका मुंडन किया जाएगा। इस फैसले का मकसद डर और शर्म के जरिए शराब से दूरी बनाना था। हालांकि विरोध के बाद पंचायत ने अब शराब पीने वालों के लिए नया फरमान सुनाया है।
पंचायत की मुंडन वाली सजा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। गांव के लोगों ने मुंडन की सजा का खुलकर विरोध किया। इसके बाद गांव के बुजुर्गों और पंचायत ने विचार-विमर्श किया और फैसला बदला। अब शराब पीते या रखते पकड़े जाने पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
गांव के सरपंच गलबाजी ठाकोर का कहना है कि जुलाई में मुंडन की सजा का ऐलान किया गया था, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, “कई ग्रामीणों ने साफ कहा कि वे बाल कटवाने की सजा नहीं मानेंगे। इसके बजाय भारी जुर्माना लगाने का सुझाव दिया गया। चर्चा के बाद 51 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया।”
सरपंच के मुताबिक, जुर्माना लागू होने के बाद इसका असर तुरंत दिखा है। उन्होंने कहा, “पिछले एक महीने में गांव में न तो शराब पीने का कोई मामला सामने आया है और न ही शराब बेचने या रखने का।” ग्रामीणों का कहना है कि त्योहारों का मौसम, खासकर दिवाली, भी इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह रहा।
कुछ लोगों को लगता है कि जुर्माना भी ज्यादा समय तक असरदार नहीं रहेगा। गांव के ही वकील दलपत ठाकोर का कहना है कि लोग इससे बचने के रास्ते खोजने लगे हैं। उन्होंने कहा, “कुछ लोग दूसरे गांवों में जाकर शराब पीते हैं और कुछ शराब पीकर जानबूझकर गिरफ्तारी भी दे देते हैं। पहले मुंडन का विरोध हुआ, अब अगर जुर्माने का भी विरोध होने लगा तो यह व्यवस्था भी नहीं टिक पाएगी।”
