गैंगरेप-मर्डर मामले में मौत की सजा पाए 3 लोग बरी, HC ने दोषियों को किस बात का लाभ दिया

Hindi Newsगुजरात न्यूज़HC acquits 3 men sentenced to death in gangrape murder case flags delay in DNA examination
गुजरात हाई कोर्ट ने 2018 के गैंगरेप-हत्या मामले में मौत की सजा पाए तीन लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट का मानना ​​है कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अप्रैल 2022 में सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

Jan 15, 2026 08:30 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, अहमदाबाद
गुजरात हाई कोर्ट ने 2018 के गैंगरेप-हत्या मामले में मौत की सजा पाए तीन लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट का मानना ​​है कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अप्रैल 2022 में सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। जस्टिस इलेश वोरा और आर टी वच्छानी की खंडपीठ ने कहा कि डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नमूने फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने में 14 दिन की देरी हुई थी।

तीन लोगों गोपी देवीपुजक, लाला वादी और जयंती वादी को एक महिला के कथित गैंगरेप और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला का शव 29 अक्टूबर 2018 को खेड़ा जिले के एक गांव में मिला था। अप्रैल 2022 में सेशन कोर्ट ने विभिन्न साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और डीएनए रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तीनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया था।

हाई कोर्ट में बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष डीएनए नमूनों के लिए "चेन ऑफ कस्टडी" की जरूरत को साबित करने में विफल रहा। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डीएनए साक्ष्य "ओपिनियन इविडेंस" की प्रकृति का है। इसका वैल्यू प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह स्वीकार किया जाता है कि 14 दिनों की देरी के बाद नमूनों को अहमदाबाद स्थित एफएसएल भेजा गया था। इस देरी का कारण स्पष्ट नहीं है। इस दौरान नमूनों को किस स्थिति में संरक्षित रखा गया था, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि अभियोजन पक्ष को डीएनए नमूनों की पवित्रता और संग्रह से लेकर एफएसएल पहुंचने तक पूरी तरह से साबित करना होगा।

कोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के कई क्षेत्रों में डीएनए साक्ष्य की सहायता से अनेक मामलों का तार्किक निष्कर्ष निकला है। यह भी उतना ही सच है कि इस तकनीक में हुई प्रगति के कारण कई गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को अंततः न्याय मिला है और उन्हें निर्दोष घोषित किया गया है। लेकिन, इस प्रगति के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां डॉक्टरों या अन्य संबंधित व्यक्तियों की लापरवाही के कारण साक्ष्य को खारिज करना पड़ा है।

पीठ ने कहा कि अदालत अपराध की गंभीरता से अवगत है। फिर भी आरोपी द्वारा अपराध किए जाने की संभावना और अपराध किए जाने की निश्चितता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसे अभियोजन पक्ष को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके स्पष्ट करना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

