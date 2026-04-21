हवाला कांड में फंस सकते हैं बड़े नेता? AAP के लिए गुजरात से क्या नई मुसीबत आई
आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को गुजरात पुलिस ने हवाला रैकेट से जुड़े होने के आरोप में पकड़ा है। आरोप है कि दिल्ली से पैसा गुजरात भेजा जा रहा था और इसके जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि आरोपी बड़े नेताओं के संपर्क में थे।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ट्रायल कोर्ट से राहत मिलने के बाद हाई कोर्ट में शुरू हो चुकी नई कानूनी जंग के बीच आम आदमी पार्टी (आप) एक और मुसीबत में घिरती दिख रही है। गुजरात पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार करते हुए बड़े हवाला कांड का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस केस में पार्टी के बड़े नेता भी फंस सकते हैं, जिनके संपर्क में पकड़े गए पदाधिकारी थे। आरोप है कि हवाला रैकेट के जरिए दिल्ली से भेजे गए पैसों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किया जा रहा था।
सूरत पुलिस ने आकाश मिश्रा और अजय तिवारी को हवाला रैकेट में शामिल बताते हुए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का दावा है कि इसे दिल्ली के आप नेताओं के निर्देश पर संचालित किया जा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या हवाला चैनल के जरिए दिल्ली से गुजरात भेजे गए पैसों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए क्या जा रहा था और इन्हें किन सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को बांटा जा रहा था।
रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा, 'मिश्रा पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के साथ काम कर चुका है। वह दिल्ली, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का दौरा कर चुका है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में था। जो पैसा उस तक पहुंचा था उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशर्स और यूट्यूबर्स को बांटा गया। उन्हें सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने को कहा गया था ताकि चुनावी फायदा मिल सके।'
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी शुरू की जांच
हवाला रैकेट से कथित लेनदेन की जांच इनकमट टैक्स डिपार्टमेंट ने भी शुरू कर दी है। आरोप है कि मिश्रा और तिवारी महिधरपुरा के एक अंगड़िया के पास पांच-छह बार गए हैं और हर बार 15 से 20 लाख रुपये प्राप्त किए। जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि दोनों गुजरात के आप नेताओं के संपर्क में थे।
हर्ष सांघवी का हमला और 'आप' का जवाब
गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कथित हवाला रैकेट को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा। सांघवी ने कहा, 'दिल्ली के आप नेता का पीए यहां आया था और उसे नोटों के बंडल के साथ देखा जा सकता है जो हवाला रैकेट का हिस्सा है। यह सब एक साल से चल रहा था, हर महीने हवाला रैकेट से बड़ी रकम आ रही थी और इसे यूट्यूबर्स को दिया जा रहा था ताकि वह समुदायों के बीच अशांति पैदा करें। आने वाले दिनों में जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो वे हैरान रह जाएंगे।' वहीं, आप के गुजरात के संयोजक इसुदान गढ़वी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'भाजपा को चुनाव हारने का डर है, वे चुनाव तक इस तरह की साजिश रचते रहेंगे। यदि इसके नेताओं ने लोगों के लिए काम किया होता तो इन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता।'
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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