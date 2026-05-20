प्यार मिला ना पैसा; 1.71 करोड़ की चोरी करने वाली हर्षिदा के साथ तो कांड हो गया
हर्षिदा ने शादीशुदा प्रेमी के कहने पर 1.71 करोड़ रुपये के गहने चुराए। दोनों साथ में भागे भी। लेकिन कुछ दिन घूमने के बाद हर्षिदा के साथ बड़ा धोखा हो गया। प्रेमी उसके चोरी किए गहने लेकर फरार हो गया।
बंटी और बबली, तू रूप की रानी और मैं चोरों का राजा... चोर और चोरी पर आपने बॉलीवुड की ऐसी कई मजेदार फिल्में देखी होंगी, पर गुजरात के अहमदाबाद में जो कुछ हुआ है, वह किसी मसाला फिल्म से अधिक रोचक और सस्पेंस थ्रिलर वाला है। कैसे एक तलाकशुदा युवती ने नए प्यार, नई जिंदगी के लालच में 1.71 करोड़ रुपये की चोरी की और अंत में ना तो उसे पैसा मिला और वह प्रेमी जिसके लिए इतना बड़ा कांड किया था। यह कहानी है गुजरात की हर्षिदा शेट्टी की।
अहमदाबाद क्राइम ब्रान्च ने जूलरी शोरूम में काम करने वाली हर्षिदा नाम की एक सेल्सवूमन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 1.71 करोड़ रुपये के गहनों की चोरी की। गिरफ्तारी के बाद हर्षिदा शेट्टी ने जो कुछ बताया वह बेहद हैरान करने वाला था। कथित तौर पर उसने इस घटना को अंजाम इसलिए दिया था ताकि वह अपने शादीशुदा प्रेमी मयूर माली के साथ नई जिंदगी जी सके। हर्षिदा के मुताबिक, मयूर ने ही उसे इस चोरी के लिए उकसाया था। वादा किया था कि पैसों का इंतजाम होने के बाद वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा।
कैसे की थी इतनी बड़ी चोरी
जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह घटना 11 मई को अहमदाबाद के निकोल में एक बड़े शॉपिंग मॉल में स्थित जूलरी शोरूम में हुई थी। शोरूम के मालिक दर्शन शाह ने शेट्टी को करीब एक साल पहले सेल्सगर्ल के तौर पर नौकरी दी थी। पुलिस के मुताबिक, उस दिन शाम करीब 5 बजे जब एक ग्राहक आया तो शोरूम के एक अन्य कर्मचारी कांजी पटेल ने पाया कि ट्रे से एक सोने का सिक्का गायब था। पटेल ने शाह को बताया कि हर्षिदा शेट्टी ने जल्दी निकलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन इनकार किए जाने के बाद भी वह जा चुकी है। शक होने पर जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो इसमें वह चोरी करती दिखी। मालिक के लंच ब्रेक के दौरान अंजाम दी गई घटना सीसीटीवी में कैद थी। खुद को काम करते हुए दिखाते हुए हर्षिदा ने बेहद चालाकी से सोने के चेन, अंगूठियां, लॉकेट और मंगलसूत्र ट्रे से निकाल लिए और उन्हें अपने कपड़ों में छिपा लिया। फिर वह करीब 4.30 पर शोरूम से बाहर चली गई।
प्रेमी संग भागी और घूमती रही
जांचकर्ताओं के मुताबिक, चोरी के बाद हर्षिदा ने तुरंत अपने ब्यॉयफ्रेंड मयूर माली को बताया। पहले से तैयार प्लान के मुताबिक, दोनों अहमदाबाद से भाग निकले। अगले कुछ दिनों तक वे कई राज्यों में घूमे, पहाड़ों पर गए, होटलों में ठहरे। चोरी के गहनों को बेचकर घूमने-फिरने का खर्च निकालते रहे। हर्षिदा कुछ दिनों के लिए सबकुछ भूल चुकी थी। वह भूल चुकी थी कि उसने कहीं चोरी की है, वह भूल चुकी थी कि वह पकड़ी भी जा सकती है और आगे जो हुआ उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी।
जब गहने लेकर गायब हो गया प्रेमी
हर्षिदा की जिंदगी में बेहद चौंकाने वाला और नाटकीय मोड़ तब आया जब दोनों एक होटल में ठहरे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि जब हर्षिदा एक दिन नहा रही थी तो उसका प्रेमी मयूर माली गहने लेकर भाग निकला। हर्षिदा के पर्स में केवल 18 लाख के गहने ही बच गए। प्रेमी के धोखे से हर्षिदा सन्न रह गई। ठगे जाने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी कहानी बताई।
3 दिन की रिमांड पर हर्षिदा
मंगलवार को अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने हर्षिदा शेट्टी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद निकोल पुलिस ने शेट्टी को अदालत में पेश किया और सात दिन तक पूछताछ के लिए इजाजत मांगी थी। पुलिस ने बताया कि हर्षिदा के प्रेमी और सह-आरोपी मयूर माली की तलाश की जा रही है, जो चोरी के गहने लेकर भाग गया। पुलिस ने कहा कि वह हर्षिदा से पूछताछ करके चोरी हुए गहनों की बरामदगी और माली की तलाश करना चाहती है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या घटना में हर्षिदा और माली के अलावा कोई तीसरा भी है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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