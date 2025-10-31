हर्ष सांघवी को सुपर CM बना दिया, पटेल समाज का अपमान किया: गुजरात कैबिनेट पर केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात में जोरदार हमला बोला। उन्होंने सुरेंद्र नगर जिले में 'किसान महापंचायत' को संबोधित करते हुए गुजरात कैबिनेट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी ने हर्ष सांघवी को इनाम देते हुए सुपर सीएम बना दिया है और पटेल समाज का अपमान किया है। उन्होंने भूपेंद्र पटेल को डमी सीएम बताते हुए कहा कि जिसने खेड़ूतों पर केस करवाने, उन्हें जेल भिजवाने का आदेश दिया, बीजेपी ने उसी को ईमान देकर डिप्टी सीएम बना दिया।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, पहले गुजरात के सीएम थे भूपेंद्र पटेल। कैबिनेट बदला, उन्हें सीएम से डमी सीएम बना दिया। अब उनकी नहीं चलती। अब हर्ष सांघवी सुपर सीएम है। उन्होंने पटेल समाज का अपमान किया है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। कांग्रेस का बीजेपी के साथ गठबंधन है। दोनों एक साथ बिजनेस करते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार जाए। वरना उनके धंधे कैसे चलेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने पूछा, ऐसे क्यों होता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही जेल भेजा जाता है। कांग्रेस का कोई नेता जेल क्यों नहीं जाता। उन्होंने कहा, आज बीजेपी गुजरात के ऊपर बोझ बन गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान कहा, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मजयंती है और उन्होंने खेड़ूतों के हक के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उस दौरान अंग्रेजों ने भी उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया और ना ही पर्चे दाखिल किए। सरदार पटेल को नहीं मालूम था कि आजादी के बाद ऐसी सरकार आएगी, जो खेड़ूतों और किसानों को जेल में भेज देगी, उनपर लाठियां बरसाएगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, BJP सरकार ने उत्तरी गुजरात में किसानों और पशुपालकों के ऊपर लाठी चार्ज किया, उनपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। चेतर वसावा आदिवासियों के हक़ के लिए लड़ रहे थे तो उन्हें जेल में डाल दिया। बीजेपी के नेता अपने परिवारों के साथ खुशी से दिवाली मना रहे थे लेकिन गुजरात के तमाम किसान जेलों में थे और उनका परिवार परेशान था।
