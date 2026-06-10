'हमने नहीं तोड़े घर', सूरत में बुलडोजर से जमींदोज कर दिए सैकड़ों आशियाने; नगर निगम को पता तक नहीं
गुजरात के सूरत में बीते दिनों कई घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया था। अब नगर निगम कह रहा है कि यह कार्रवाई उन्होंने नहीं की और ना ही इसके लिए निगम की तरफ से कोई आदेश दिया गया था।
बीते दिनों गूजरात के सूरत में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन हुआ। यहां बुलडोजर कार्रवाई कर सैकड़ों घरों को जमींदोज कर दिया गया। अब इस मामले पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। सूरत नगर निगर ने कहा कि यह बुलडोजर कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान मौके पर नगर निगम के साथ-साथ एसओजी के जवान भी मौके पर मौजूद थे। इस मामले पर नगर निगम ने भी अपनी सफाई दी है।
क्या बोले नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर
इस मामले पर बात करते हुए सूरत नगर निगम के डिप्टी कमिश्न आशीष जे नायक ने कहा नासिर नगर इलाके में उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीम उस इलाके में सीमांकन करने गई थी, इस दौरान वहां पहले से ही मशीन चल रही थी। इस दौरान लोग वहां से कहीं और जाने के लिए अपना सामान हटा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस तोड़फोड़ में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी टीम 40 फुटा में 1980 में तय की गई बाउंड्री को चिह्नित करने के लइए वहां मौजूद थे।
पुलिस और एसओजी पर क्या बोला निगम
इस मामले पर बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर नायक ने बताया कि जब उनके कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तो वहां पर एक प्राइवेट एजेंसी की मशीनरी काम कर रही थी और तोड़फोड़ चल रही थी। उन्होंने बताया कि सीमांकन करने गई उनकी टीम अपना काम भी पूरा नहीं कर पाई। इस दौरान वहां पुलिस और एसओजी की मौजूदगी पर नायक ने कहा कि नगर निगम ने उनकी तैनाती के लिए प्रशासन से नहीं कहा था और ना ही इसके लिए कोई पत्र लिखा गया था।
इस मामले पर बात करते हुए आशीष नायक ने कहा कि उन्होंने वहां किसी तरह के पुलिस फोर्स की मांग नहीं की थी और ना ही प्रशासन को इसके लिए पत्र लिखा था। नायक ने कहा कि बुलडोजर ऐक्शन उन्हें करना होता, तो पहले वहां रहने वाले लोगों को नोटिस दिया जाता, इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को नगर निगम की तरफ से नहीं बुलाया गया था।
इस घटना में जिन परिवारों को घरों को ढहाया गया है, उनकी मदद करने के लिए पूछा गया तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नगर निगम ने उनकी स्थिति का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इंसानियत दिखानी चाहिए और कार्पोरेशन ने इस मामले को संवेदनशील बताते हुए अपने अधिकारियों को सही कदम उठाने को कहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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