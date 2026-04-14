Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात में महिला को प्रेमजाल में फंसा ब्लैकमेल करने लगा जिम ट्रेनर, फोटो वायरल करने की धमकी देकर मांगे 5 लाख

Apr 14, 2026 10:16 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सूरत, गुजरात
share

अवैध रिश्ते की वजह से महिला की जिंदगी बिखरने लगी। जब महिला के पति को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी शादी बचाने के लिए आरोपी से संपर्क किया, लेकिन हालात सुधरने के बजाय, आरोपी ब्लैकमेलर बन गया।

गुजरात में महिला को प्रेमजाल में फंसा ब्लैकमेल करने लगा जिम ट्रेनर, फोटो वायरल करने की धमकी देकर मांगे 5 लाख

सूरत में एक मुस्लिम जिम ट्रेनर द्वारा एक शादीशुदा हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने जब आरोपी से कहा कि वह उसकी पत्नी से दूर हो जाए, तो आरोपी ने महिला के अश्लील फोटोज-वीडियोज वायरल करने की बात कहते हुए उसे धमकाना शुरू कर दिया, साथ ही उससे 5 लाख रुपए भी मांगे। यहां तक कि एक बार उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उससे 50 हजार रुपए भी लूट लिए थे।

आखिरकार परेशान होकर महिला के पति ने सूरत शहर की SOG पुलिस से इस बात की शिकायत कर दी। जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सात साल पहले महिला को प्रेमजाल में फंसाया

घटना की जानकारी देते हुए सूरत के DCP राजदीप सिंह नाकुम ने कहा कि 'आरोपी जिम ट्रेनर का नाम शब्बीर असगर ट्रंकवाला है, जो कि कांच का धंधा करता है। पीड़िता से उसकी मुलाकात 7 साल पहले सिटी लाइट एरिया में स्थित एक जिम 'पूजा L1' में हुई थी, जिसके बाद आरोपी ट्रेनर ने महिला को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और धीरे-धीरे उसका विश्वास जीतकर उसके अश्लील फोटोज-वीडियोज बना लिए।'

ये भी पढ़ें:गुजरात में पॉलिटिकल ट्विस्ट: 1 घर, 2 कैंडिडेट, 3 पार्टियों ने दिए टिकट

रोज-रोज की लड़ाइयों से परेशान पति ने लगाई गुहार

अधिकारी ने आगे कहा कि 'आरोपी की वजह से महिला का शादीशुदा जीवन खतरे में पड़ गया, और उस ट्रेनर के साथ करीबियों की वजह से आए दिन पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगे। इसके बाद पीड़ित पति ने पत्नी को आरोपी जिम ट्रेनर के चंगुल से बचाने का सोचा और उससे अपनी पत्नी की जिंदगी से बेदखल होने का अनुरोध किया। पीड़ित पति ने उसे बताया कि उसकी वजह से घर में बहुत लड़ाइयां हो रही हैं और घर के सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हालांकि आरोपी को उसकी अपील से कुछ फर्क नहीं पड़ा।'

ये भी पढ़ें:MP: रील बनाने की सनक में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, 2 घायल; ट्रेलर में घुसी बाइक

फोटो-वीडियो होने की बात कह मांगे 5 लाख

यहां तक कि आरोपी ट्रेनर ने पीड़ित पति को यह कहकर धमकाते हुए 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी कि 'मेरे पास तुम्हारी पत्नी के निजी फोटोज-वीडियोज हैं, अगर तू मुझे 5 लाख रुपए नहीं देगा तो उन फोटो-वीडियो को वायरल कर दूंगा।' इसके बाद जब वह शख्स अगली बार आरोपी से मिलने गया तो आरोपी ने अपने पास रखे कांच के तिकोने टुकड़े को फरियादी के गले पर रखते हुए उससे 50 हजार रुपए भी लूट लिए।' तब जाकर फरियादी ने इस बारे में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद शब्बीर ट्रंकवाला को गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें:देख रही हूं वो आजकल वकील हो गए हैं; केजरीवाल का जिक्र कर क्या बोलीं CM गुप्ता
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।