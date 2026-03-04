राजकोट में ट्रक-ऑटो की भीषण टक्कर में 4 की मौत; ड्राइवर गिरफ्तार
गुजरात के राजकोट जिले में ट्रक और ऑटो रिक्शा की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार रात मेटोडा जीआईडीसी क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने बुधवार को इसकी पुष्टि की।
गुजरात के राजकोट जिले में ट्रक और ऑटो रिक्शा की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार रात मेटोडा जीआईडीसी क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। राजकोट के पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर के अनुसार, दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतकों की पहचान विजय गंगाडिया और उसके भाई विशाल गंगाडिया के रूप में हुई है। दोनों सुरेंदरनगर के निवासी थे और मेटोडा जीआईडीसी क्षेत्र में पेंटर का काम करते थे। हादसे में ऑटो रिक्शा चालक समीर वरानिया और एक अज्ञात यात्री की भी जान चली गई।
दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बंसीभारती गोस्वामी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।
