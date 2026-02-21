गुजरात में बॉयफ्रेंड ने गर्भवती प्रेमिका का किया मर्डर, ऐसे ठिकाने लगाई लाश; हत्या की क्या वजह?
गुजरात के कच्छ जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, एक युवक ने अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में दोस्त की मदद से शव को गांव के बाहरी इलाके में स्थित कुएं में फेंक दिया। अब तक की जानकारी में सामने आया है कि युवक ने लड़की की हत्या गर्भवती होने के चलते की है। जांच जारी है।
लड़की ने बनाया था शादी का दबाव
पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश का युवती के साथ करीब एक साल से प्रेम संबंध था। इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, जिससे युवती गर्भवती हो गई। जांच में सामने आया कि उस समय युवती नाबालिग थी। बालिग होने के बाद उसने राजेश पर शादी का दबाव बनाया और मना करने पर पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी दी।
दोस्त के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक- शादी के विवाद को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। कुछ दिन पहले राजेश ने अपने दोस्त राहुल से इस बारे में चर्चा की। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर युवती की हत्या की साजिश रची।
शादी का झांसा देकर किया मर्डर
घटना वाले दिन राजेश ने सोशल मीडिया के जरिए युवती को संपर्क किया और रात में मिलने के लिए बुलाया। उसने कथित तौर पर भरोसा दिलाया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे। तय स्थान पर पहुंचने के बाद राजेश ने युवती को काबू में कर गला दबा दिया, जबकि राहुल ने उसकी मदद की।
दोस्त की मदद से लाश को लगाया ठिकाने
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए युवती की कमर में दुपट्टा बांधकर उससे एक भारी पत्थर जोड़ दिया और पानी से भरे कुएं में फेंक दिया, ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें।
शिकायत, जांच और जुर्म का कबूलनामा
जब युवती घर नहीं लौटी तो परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान राजेश पर संदेह गहराया। कड़ी पूछताछ में उसने कथित रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद कुएं से शव बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
