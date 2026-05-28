कनाडा में गुजराती छात्रा की चाकू गोदकर हत्या, घर से निकलते ही सिरफिरे ने किया हमला; आरोपी फरार
विधि को 15 मई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। विधि घर से बाहर निकली ही थी कि तभी उसपर सिरफिरे ने लगातार चाकू गोदे। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही विधि ने दम तोड़ दिया।
कनाडा के नायग्रा इलाके में गुजरात की बेटी की चाकू गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान विधि कल्पेशभाई मेघानी (22) के रूप में हुई है। विधि पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा शिफ्ट हुई थीं। वे करीब चार साल से कनाडा में थी और पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थीं।
विधि को 15 मई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। विधि घर से बाहर निकली ही थी कि तभी उसपर सिरफिरे ने लगातार चाकू गोदे। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही विधि ने दम तोड़ दिया। हमलावर ने ऐसा क्यों किया इसका पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद कनाडा में रह रहे भारतीय छात्र एकबार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
हत्या का केस दर्ज
वहीं कनाडा पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी हमलावर अबतक पकड़ा नहीं गया है। अलग-अलग पुलिस टीमें कातिल की तलाश में जुटी है। घटना के वक्त आस-पास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
पिता ने सरकार से की ये मांग
विधि के पिता कल्पेशभाई ने सरकार से मांग की है कि बेटी का शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया ‘मुझे कल (बुधवार) ही पुलिस थाने से इस मामले की जानकारी मिली है। मैंने कनाडा में रह रहे मेरे रिश्तेदारों को कल ही मेल भेजा है और उन्होंने आगे की कार्रवाही शुरू कर दी है। मेरी बेटी वहां बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी और उसका तीन साल को कोर्स भी पूरा हो चुका था। इसके बाद उसने एक साल का पर्सनल सपोर्ट वर्कर (PSW) ऑनर्स कोर्स किया। मेरे बहनोई और माता-पिता भी कनाडा में ही हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक ने हाल ही में हमसे मुलाकात की थी। मेरा सरकार से निवेदन है कि बेटी का अंतिम संस्कार भारत में ही करना है ऐसे में जल्द से जल्द शव को यहां लाया जाए।’
कैबिनेट मंत्री ने क्या बताया?
गुजरात सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और बोरसद से विधायक रमनभाई सोलंकी ने बताया कि 'मुझे बोरसद की बेटी विधि मेगा की हत्या के बारे में कल रात ही पता चला और इसके बाद में परिवार से मिलने पहुंचा। मैंने परिवार के दुख और दर्द को समझते हुए संवेदानाएं व्यक्त कीं। परिवार की मांग है कि बेटी का शव जल्द से जल्द उन्हें मिले इसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस (सीएमओ) और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस (पीएमओ) से बात की है।'
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